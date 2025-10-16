Hypoallergenic Small Dog

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Help jouw kleine hond zijn voedselallergie te beheersen door minder inname van allergie veroorzakende eiwitten met ROYAL CANIN® Hypoallergenic Small Dogs. ROYAL CANIN® Hypoallergenic Small Dogs is een speciaal samengestelde voeding voor kleine honden ter vermindering van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen. Gehydrolyseerde eiwitten Gehydrolyseerd eiwit met een laag moleculair gewicht om ervoor te zorgen dat de voeding hypoallergeen is. Ondersteunt de barrièrefunctie van de huid Samengesteld om de natuurlijke beschermende barrière van de huid te ondersteunen voor een optimale gezondheid van de huid. Speciaal geformuleerd voor kleine honden Speciaal aangepaste voordelen om tegemoet te komen aan de behoeften voor de spijsvertering, het gebit en de urinewegen van kleine honden. De brokjes zijn geschikt voor hun kleine kaken. S/O Index Voedingen met het S/O Index logo helpen de urinewegen gezond te houden. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke hond heeft zijn eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Hypoallergenic Small Dogs droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Hypoallergenic natvoeding. Door je hond zowel droog- als natvoeding te geven, bied je hem verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor honden die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.