ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Ondersteun de nierfunctie van je kleine hond met ROYAL CANIN® Renal Small Dogs ROYAL CANIN® Renal Small Dogs bestaat uit zorgvuldig gekozen en samengestelde voedingstoffen om de nierfunctie van je kleine hond te ondersteunen bij chronische of acute nierinsufficiëntie. Ondersteuning van de nierfunctie Samengesteld met matig fosforgehalte, EPA+DHA en een antioxidantencomplex om de nieren te ondersteunen bij de eerste tekenen van achteruitgang. Aangepast energiegehalte Het aangepaste energiegehalte in deze voeding maakt dat je hond minder hoeft te eten om dezelfde hoeveelheid energie binnen te krijgen. Sommige honden hebben minder eetlust. Aromatische keuze Om de eetlust van je kleine hond te stimuleren, welke kan verminderen bij chronische of acute nierinsufficiëntie, heeft deze voeding een specifiek aroma en bestaat deze uit kleine brokjes, aangepast aan de kleine kaak van jouw hond. Op deze manier is de voeding extra aantrekkelijk voor jouw kleine hond. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Om tegemoet te komen aan de voorkeuren van elke hond, is ROYAL CANIN® Renal er ook in fijne plakjes in jus, in zachte loafstructuur of als droogvoeding Renal Special welke verschillende brokvormen, texturen en aromatische profielen hebben*. Door je hond zowel droog- als natvoeding te geven, bied je hem verschillende texturen aan, wat zijn eetlust kan helpen stimuleren. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor honden die daarbij wat hulp kunnen gebruiken. * Afhankelijk van productbeschikbaarheid