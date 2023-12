Kan hunder oppdage COVID-19?

Hvordan kan disse hundene brukes i samfunnet?

Hvis hunder er i stand til å oppdage COVID-19 på en treffsikker måte, kan dette være til stor nytte på flyplasser for å undersøke personer som skal inn i landet. Emirates Airline og Libanon har allerede brukt hunder på flyplassene sine i flere uker, og i Finland og Frankrike (på Korsika) har de også begynt å ta i bruk denne typen testing.

Samtidig som utprøvingen fortsatt pågår, har den innledende forskningen gitt positive resultater. Håpet er at disse hundene kan brukes i en bredere testing av allmennheten for å beskytte befolkningen og bidra til å redusere spredningen av viruset.





