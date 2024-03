Skreddersydd sunn ernæring spiller en grunnleggende rolle for å opprettholde helsen og skjønnheten til en katt. Fôret gir energi som bidrar til de vitale funksjonene, og en komplett ernæringsformel for katter bør inneholde en tilpasset balanse av næringsstoffer. Ved å fôre katten på denne måten får den et kosthold som verken er mangelfullt eller overdrevent – begge deler kan ha negative effekter på kattens helse. Rent, friskt vann skal til enhver tid være tilgjengelig for å bidra til god og regelmessig vannlating. Katter er også naturlig tilpasset til å spise små porsjoner – mellom 7 og 10 ganger om dagen. Når de bare spiser én eller to porsjoner om dagen, øker vekten ironisk nok mer enn en katt som spiser etter behov.

Sunn ernæring for utekatter



Katter som kan gå utendørs, bruker mer energi enn katter som holder seg inne. Det anbefales derfor å bruke et fôr med mer energitetthet. Det å øke mengden fôr med lav energitetthet, for eksempel en sammensetning for en innekatt, er ikke en løsning for fôring av utekatter, da det kan føre til en reduksjon i fordøyelseseffektiviteten. Næringsstoffer som spesifikt understøtter sunne ledd, kan være til nytte for en svært aktiv utekatt. Utvalgte næringsstoffer og antioksidanter kan styrke hudbarrieren og hjelpe utekatter med å takle forholdene bedre. Bare det å være ute gjør at de kan få små sår, eller de kan bli utsatt for skadelige fremmedelementer, som eksterne parasitter.

Vekstfase

Vekst er en avgjørende fase i en kattunges liv. Dette er en tid med store forandringer, oppdagelser og nye møter. Når det gjelder behovet for energi, proteiner, mineraler og vitaminer, er dette mye større for en kattunge enn for en voksen katt. Den trenger energi og næringsstoffer for å holde kroppen i form, men også for å vokse og utvikle seg. En kattunges vekst foregår i to faser:

Oppbygning – fra fødselen til 4 måneder

Avvenning er overgangen for kattunge fra flytende føde – morsmelk – til fast føde. Denne perioden samsvarer naturlig nok med tidspunktet da de får melketennene sine, ved 3 til 6 uker gamle. På dette stadiet er ikke kattungen i stand til å tygge enda, så et mykt måltid (bløtlagt fôrkule eller et tilpasset våtfôr) bidrar til å legge til rette for overgangen mellom flytende og fast føde. Mellom 4 og 12 uker etter fødselen avtar den naturlige immuniteten en kattunge får fra morens råmelk – eller den første melken – mens kattungens immunsystem utvikles gradvis. Denne kritiske tiden, kalt immunitetsgapet, krever diverse typer antioksidanter, inkludert vitamin E, for å bygge opp deres naturlige immunforsvar. Kattunger går gjennom en intens og spesielt delikat vekstperiode der de er utsatt for fordøyelsesproblemer. Kostholdet deres på dette tidspunktet bør ikke bare være energirikt for å dekke deres essensielle vekstbehov, men bør også inneholde svært lettfordøyelig protein for fordøyelsessystemet som fortsatt er i modning. Prebiotika, som frukto-oligosakkarider, kan også støtte en sunn fordøyelse ved å bidra til å balansere tarmfloraen. Resultatet? Generelt god avføringskvalitet. Fôret til kattungen bør inneholde omega 3-fettsyrer – EPA-DHA – som bidrar til å støtte utviklingen for nervesystem og hjerne.

Konsolidering og harmonisering – fra 4 måneder til 12 måneder

Fra den fjerde måneden reduseres veksthastigheten til kattungen, så derfor er et fôr med lavere fettinnhold anbefalt. Dette er spesielt viktig etter at en katt er sterilisert. Mellom 4 og 7 måneder feller kattungen ut melketennene, og de erstattes av permanente tenner. Når de voksne tennene er vokst ut, må kattungen spise fôrkuler som er store nok, slik at de oppmuntres til å tygge. Før de er 12 måneder gamle, er immunsystemet til en sibirkatt-kattunge i gradvis utvikling. En sammensetning av antioksidanter, blant annet vitamin E, kan bidra til å støtte det naturlige forsvaret i løpet av denne tiden preget av store endringer, oppdagelser og nye møter. Fordøyelsessystemet modnes gradvis, med fordøyelsesevner som når full modenhet i tolv måneders alderen. Da er katten i stand til å konsumere fôr for voksne.

Følgende anbefalinger er for friske dyr. Hvis katten din har helseproblemer, tar du kontakt veterinæren din, som vil foreskrive en spesifikk veterinærdiett.

Når du velger fôr til sibirkatt katter, er det visse faktorer å vurdere: Deres alder; individuelle følsomheter; deres livsstil, som påvirker aktivitetsnivået deres betydelig; og deres fysiologiske status, som sterilisering, er en potensiell faktor i vektøkning. Hvis katten har tilgang til å gå ute er det også viktig å tilpasse avhengig av sesong, særlig når det gjelder røyting, som inntreffer to ganger i året.

Alder

Alder er en faktor når det kommer til kattens energibehov, særlig for ungkatter og eldre katter. En 8 uker gammel kattunge spiser 3-4 ganger mer energi per kilo enn en voksen katt.

Livsstil

Energitettheten til maten bør ikke være den samme for innendørs og utendørs katter. Hvis katten går ut endres det ernæringsmessige såvel som energibehovet, hvorav sistnevnte øker avhengig av hvor mye tid de er utendørs, deres territorium, og i hvilken grad klimaet endrer seg i løpet av året (mange utekatter er innekatter om vinteren). Mens en katt på 4 kg trenger ca. 300 kalorier per dag hvis den er ute, trenger den samme katten kun 200 kalorier per dag hvis den er inne – altså en tredjedel mindre. Dessuten vil stillesittende katter som får et fettrikt og energirikt kosthold så ofte de vil, i mindre grad være i stand til å regulere fôrinntaket.

Sunn ernæring for innekatter



Fordi en innendørs livsstil ofte betyr mindre aktivitet (en innekatt bruker en tredjedel mindre energi enn en utekatt), kan et justert kaloriinnhold som dekker de reduserte energibehovene og et kosthold som inneholder L-karnitin for å fremme fettforbrenningen, bidra til å opprettholde en idealvekt. Unngå å gi dem menneskemat og fettrike godbiter. Belønn dem i stedet med fôrkuler fra de daglige måltidene, og følg fôringsveiledningen på emballasjen nøye for å unngå at de legger på seg. - Innekatter bruker mer tid på å stelle seg selv. Utvalgte fibre, som psyllium, kan bidra til å eliminere håret de slikker i seg, noe som vil redusere hårballer. For sibirkatter som oppholder seg mest innendørs, vil det å spise fordøyelige proteiner bidra til å redusere både mengden avføring og lukten dens.