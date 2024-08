Slik hjelper du kattungen med å holde seg i form

I løpet av det første leveåret vokser kattungen raskt og blir tyngre etter hvert som skjelettet og musklene utvikler seg. Det er imidlertid viktig at vekten øker på riktig måte, siden overvekt hos katter kan gi helseproblemer på sikt.

Hva må kattungens kosthold inneholde?

En kattunges ernæringsmessige behov skiller seg fra behovene til en voksen katt, siden den trenger mer energi for til å vokse. I begynnelsen får kattungen alt den trenger fra morsmelken, og du vil oppleve at vekten øker jevnt. Når du begynner å venne kattungen til fast føde, bør du velge et fôr som gir den riktige kombinasjonen av viktige næringsstoffer, slik at den holder seg frisk.

Tekstur og lukt er viktigere for en kattunge enn smak, siden den kun har 500 smaksløker. Til sammenligning har mennesket 9000, så sørg for å velge et fôr som har riktig form og følelse for en kattunge i vekst. Gi kattungen den anbefalte mengden fôr hver dag, enten i form av mindre måltider i løpet av dagen eller la hele porsjonen stå fremme, slik at kattungen kan regulere inntaket selv. Friskt vann og et rolig spisested er også helt grunnleggende.

I motsetning til oss mennesker trenger ikke kattunger et variert kosthold, så unngå å gi dem ulike typer mat, f.eks. middagsrester, som ikke nødvendigvis gir dem den næringen de trenger, og som kan bidra til vektøkning og oppmuntre til uønsket atferd som tigging. Hvis du må skifte fôr, gjør du dette gradvis, siden fordøyelsessystemet sliter med å takle plutselige kostholdsendringer.

Hvordan kontrollerer jeg kattungens vekt?

I tillegg til å velge riktig fôr kan du kontrollere kattungens vekt ved å holde nøye oppsyn med den, særlig i de første 12 månedene. Før den begynner å spise fast føde, veier du kattungen hver dag. Den skal ha en jevn vektøkning, og hvis dette ikke er tilfellet, bør du oppsøke en veterinær og få vurdert om den trenger tilskudd av melk for kattunger.

Når den er rundt to måneder, veier du kattungen hver uke eller annenhver uke for å kontrollere veksten. Den største vektøkningen kommer når den er fire–fem måneder, da legger kattunger i snitt på seg 100 g i uken.