Slik gjør du kattungen din (og deg) klar for deres første veterinærbesøk

Det er fornuftig å sørge for at katten din er vant til sin nye reisemåte før dagen for veterinæravtalen. La katteburet stå i huset, med døren åpen.

Du kan gjøre det mer tiltalende ved å legge til et teppe eller et høyt elsket leketøy der. Målet er å vise din firbeinte venn at dette er et trygt sted for dem.