Når du velger fôr til en golden retriever, er det mange faktorer å vurdere: Alder, livsstil, aktivitetsnivå, fysiologisk tilstand og helse, herunder potensiell sykdom eller sensitiviteter. Fôret gir energi til å dekke hundens vitale funksjoner, og en komplett ernæringsmessig sammensetning bør inneholde en justert balanse mellom næringsstoffer for å unngå mangel eller overskudd i kostholdet, som begge kan ha negative effekter på hunden. Rent og friskt vann skal være tilgjengelig til enhver tid for å bidra til god og regelmessig vannlating. Når det er varmt ute, og særlig når dere er ute og mosjonerer, bør du ha med vann slik at du kan gi hunden hyppige drikkepauser. Energiinntaket må også tilpasses de klimatiske forholdene. En hund som oppholder seg utendørs om vinteren, har et høyere energibehov. Følgende anbefalinger er for friske dyr. Hvis hunden din har helseproblemer, kontakter du veterinæren din, som vil foreskrive en spesifikk veterinærdiett.



Golden retriever-valpens behov for energi, proteiner, mineraler og vitaminer er mye større enn hos en voksen hund. Den trenger energi og næringsstoffer for å holde kroppen i form, men også for å vokse og utvikle seg. Frem til den er 15 måneder gammel utvikler immunsystemet til golden Retriever-valpen seg gradvis. Et kompleks av antioksidanter, blant annet vitamin E, kan bidra til å støtte det naturlige forsvaret i løpet av denne tiden preget av store endringer, oppdagelser og nye møter. Valpens fordøyelsesfunksjoner er også forskjellige fra dem hos en voksen golden retriever: Fordøyelsessystemet er ikke modent ennå, så det er viktig å gi svært fordøyelige proteiner som kan brukes effektivt. Prebiotika, som frukto-oligosakkarider, støtter en god fordøyelse ved å fremme en balansert tarmflora, som gir god avføringskvalitet.

Det er viktig å velge en fôrkule med riktig størrelse, form og tekstur. Denne vekstfasen betyr også moderate energibehov. Valper i en stor hunderase, som golden retriever-valper som har en lang og intens vekstperiode, er spesielt utsatt for skjelett- og leddproblemer, blant annet defekter i ekstremitetene, skjelettdeformiteter og leddskader. Den første delen av vekstfasen handler hovedsakelig om utvikling av skjelettet, selv om musklene også begynner å vokse. Dette betyr at en valp som spiser for mye (får i seg for mye energi) vil legge på seg for mye og vokse for raskt. Hvis du begrenser energikonsentrasjonen i fôret til golden retriever-valpen og fôrer med riktig daglig mengde, kan du lettere kontrollere hvor fort de vokser og på den måten minimere disse risikoene.