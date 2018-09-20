Flass og tørr hud hos hund

Hva forårsaker flass hos hunden min?

En av de vanligste årsakene til flass hos hunder er et kosthold som ikke inneholder de nødvendige næringsstoffene eller næringsstoffer av den høyeste kvaliteten som hunden trenger for å utvikle sunn pels og hud. Essensielle fettsyrer, som omega 3 og 6, er avgjørende for å støtte hundens hud. Ettersom hunder ikke kan syntetisere disse stoffene på egen hånd, må de inkluderes i kostholdet.

På samme måte er protein veldig viktig; hundens hud og hår bruker 30 % av det daglige proteininntaket for å vokse og utvikle seg, så høyt fordøyelige proteinkilder av høy kvalitet må være en del av det de spiser. Vitamin A er også viktig, ettersom det bidrar til å regulere veksten av hudceller og produksjon av talg.

Flass hos hunder kan også være forårsaket av deres miljø. Sesongavhengig røyting er vanlig for mange hunderaser, men hvis rommet er spesielt varmt eller kaldt, kan det utløse reaksjoner i huden og avbryte oljeproduksjonen, noe som kan føre til flass. For eksempel kan et spesielt varmt miljø tørke ut hundens hud veldig raskt.

Flass kan også være et symptom på en parasitt. Bitelus, sugelus og pelsmidd (cheyletiella) kan alle føre til flass mens de lever i pelsen og irriterer huden. Dette får hunden til klore de berørte stedene og huden deres til å reagere. Pelsmidd (cheyletiella) forårsaker at huden faller av i store flak, noe som kan fører til kløe, flass og til og med pelstap.

Hvordan kan jeg løse problemet med hundens flass?

Hvis du oppdager at hunden har flass, kløe, kloring og andre hudproblemer, er det viktig at du snakker med en veterinær. Selv om flass er vanlig, vil veterinæren kunne utelukke andre problemer, som atopisk dermatitt. Veterinæren vil gjennomføre en undersøkelse og flere tester og gi deg den riktige behandlingen for kjæledyret ditt, noe som er spesielt viktig når det gjelder parasitter.

Du kan også proaktivt håndtere flass hos hunden din ved å: