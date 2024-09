​Hvorfor mister hunden min pels?

En blank og tykk pels er et godt tegn på at hunder får alt det de trenger fra kostholdet, omgivelsene og livsstien. For mange kan det derfor være urovekkende å se hunden røyte eller miste hår, og noen ganger er det vanskelig å vite nøyaktig hvorfor det skjer.

Symptomer på pelstap hos hunder

Symptomer på pelstap kan føre til at hundens pels føles skjør eller tørr, at pelsen røyter mer enn normalt, og at det dannes sirkulære eller ujevnt formede flekker uten hår. Pelstap kan utbre seg på et bestemt område, eller generelt forekomme over hele kroppen til hunden.

Vanlige årsaker til pelstap hos hunder

En svært vanlig årsak til pelstap hos hunder, er angrep fra parasitter som midd, lus eller lopper. Sjansen er stor for at det dreier seg om lopper hvis hunden primært mister pels rundt nakke- og haleregionen. Små parasitter kan fort angripe hunder og irritere huden deres. Dette fører til intens kribling og kløing, som videre kan føre til pelstap.

En hvilken som helst hudlidelse hunden din har, deriblant eksem eller flass, kan etter hvert føre til pelstap. Hvis hunden din har det ubehagelig, eller om huden forårsaker lidelse, vil de forsøke å lindre dette ved å klø, slikke og skrape seg selv. Over tid kan dette føre til pelstap, fordi bestemte områder av huden er svekkes og pelsen rives av.