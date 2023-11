Holde hunden kjølig om sommeren

Sommerhete og solskinn er et alvorlig problem for våre hunder og katter, som avhenger av oss for å holde dem beskyttet.

Visste du for eksempel at hunder og katter kan bli solbrente? Eller at kortnesede hunderaser har mer problemer med å kjøle ned gjennom pesing? Eller at å barbere hundens pels kan være mer skadelig enn ikke å gjøre det? Her er noen tips å vurdere for å holde kjæledyret ditt komfortabelt i sommervarmen.