Slik sosialiserer du hunden din etter en nedstengning

De første ukene av valpens liv er den viktigste sosialiseringsperioden. Det er imidlertid viktig å fortsette sosialiserings- og miljøtreningen, selv etter at hunden har blitt voksen. Uten riktig sosialisering kan hunden bli usikker eller til og med aggressiv i ukjente situasjoner.

Når bør jeg begynne å trene på sosialisering med hunden?

Hunden er mest mottakelig når den er valp, i alderen 3 til 14 uker. I denne perioden knytter den raskt bånd til andre individer og er ekstra følsomme for miljøet sitt. Veterinæren eller oppdretteren din kan hjelpe deg med å avgjøre når valpen din er klar for sosialiseringstrening (basert på alder og hvilke vaksinasjoner den har fått).



Selv om møter tidlig i livet spiller en stor rolle for den følelsesmessige utviklingen til hunden, er ikke sosialiseringen over etter 14 ukers alder. Hunden fortsetter å lære gjennom hele livet, og reaksjoner på kjente situasjoner kan endre seg. En unghund kan være komfortabel med bilkjøring, men én negativ opplevelse kan likevel gjøre den engstelig på et senere tidspunkt.



På samme måte kan voksne hunder som ikke ble tilstrekkelig sosialisert som valp, lære seg ny atferd og bli komfortabel i situasjoner som tidligere gjorde dem stresset. Sosialiseringstrening av voksne hunder krever imidlertid en annen tilnærming enn for valper.





Slik sosialiserer du valpen

Veterinæren eller oppdretteren din kan hjelpe deg med å avgjøre når valpen din er klar for sosialiseringstrening (basert på alder og hvilke vaksinasjoner den har fått), og da kan du bygge videre på sosialiseringsgrunnlaget valpen har lært av moren sin.



Målet er å utsette valpen for så mange nye opplevelser som mulig mens den ennå er yngre enn 14 uker. La valpen få se, høre, berøre og lukte verden rundt seg.



Alle nye interaksjoner den har med andre hunder, mennesker og miljøet, blir et referansepunkt for senere opplevelser. Jo flere positive opplevelser hunden din har som valp, desto mer komfortabel blir den som voksen.



Negative opplevelser har imidlertid også en varig innvirkning. Derfor bør du sosialisere valpen på en gjennomtenkt måte ved å observere valpens atferd under opplevelsen og håndtere eventuelle reaksjoner, på samme måte som med en voksen hund.



Hvis du ikke har hatt muligheten til å sosialisere valpen din slik du hadde tenkt på grunn av nedstengninger, kan du starte med å ta med hunden din på besøk hos en venn (hvis hunder er tillatt), eller la valpen leke med andre fullvaksinerte og veloppdragne hunder.



Sosial avstand har gjort det mer utfordrende å sosialisere valper og hunder, men husk at du og hunden din likevel kan oppdage omgivelsene sammen og samhandle med andre mennesker og hunder på en trygg avstand og i ulike miljøer.



Prøv alltid å tilpasse tempoet på sosialiseringen etter valpens komfortnivå. Noen valper har medfødt atferd som gjør dem mer engstelige av natur. Spør oppdretteren eller veterinæren din om individuelle råd for valpen din.