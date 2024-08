Fedme er et økende problem blant den menneskelige populasjonen, og dessverre gjelder det samme for hunder. Flere studier har avdekket at minst en av fem hunder i industrialiserte land er klassifisert som overvektige. Hvis hunden din er overvektig, vil det være høyere risiko for en rekke kroniske og livslange tilstander som det er viktig at man er klar over.

Sannsynligheten for at hunden din blir overvektig

En hund er klassifisert som overvektig når vekten er mellom 15 % til 20 % over idealvekten, eller det er umulig å føle ribbeina gjennom hud, pels og kroppsvev. Hundens rase, genetiske sammensetning, alder, kjønn, livsstil, kosthold og om de har blitt kastrert eller ikke, er faktorer som alle bidrar til sannsynligheten for at hunden kan bli overvektig.

For eksempel er tisper mer predisponert for vektøkning, mens overvekt er dobbelt så sannsynlig hos kastrerte hunder enn hos hunder som ikke har blitt kastrerte. Atferdsproblemer knyttet til mat og din egen fôringsatferd vil også påvirke hundens vekt betydelig.

Risikoen for overvekt hos hunder

Hvis hunden din er overvektig eller lider av fedme, har den en større risiko for en rekke alvorlige og livsendrende sykdommer:

Betydelig reduksjon av den forventede levealderen

Kondisjons- og pusteproblemer

Diabetes

Dårligere immunitet og dermed risiko for infeksjoner og andre sykdommer

Osteoartikulære sykdommer som leddgikt

Hjerte-og karsykdommer

Kalsiumoksalat stein i urinveiene

Hunder som er overvektige er sannsynligvis også sløve, mangler motivasjon og energi og viser liten innsats ved trening, lek eller aktivitet.