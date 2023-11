Hvordan skiller immuniteten til valpen seg fra immuniteten hos en voksen hund?

Hvorfor er det så viktig å støtte utviklingen av valpens immunforsvar?

Rett og slett fordi beskyttelsen de får fra morsmelken ikke varer for alltid. Hver dag inntil 12 ukers alder synker nivået av antistoffer i melken, samtidig som at valpen utforsker og oppdager mer og mer. Dette fører til at den fortsatt sårbare valpen utsettes for nye typer bakterier og mikroorganismer.

Dette er et kritisk stadium hvor antistoffene som valpen får fra morsmelken ikke lenger gir dem tilstrekkelig beskyttelse, samtidig som at deres egne immunforsvar ennå ikke er ferdigutviklet til å ta over – dette gjør dem svært utsatte for infeksjoner. Faktisk er denne unike perioden så kritisk at den til og med har fått et eget navn – immunitetsgapet. Den oppstår vanligvis mellom 4 og 12 ukers alder.

I denne perioden trenger det uferdige og sårbare immunforsvaret til valpen litt ekstra hjelp med å forsvare den mot ulike typer antigener som f.eks. bakterier, og med å bidra til å støtte planlagte vaksinasjoner.