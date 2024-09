Hvordan fungerer fordøyelsessystemet til hunden?

Hvorfor er det så viktig å sikre en sunn fordøyelse hos valper?

Valper er ennå ikke voksne hunder, noe som blant annet betyr at fordøyelsessystemet deres fortsatt er sårbart og mangler effektiviteten av fordøyelsesenzymene man finner hos voksne hunder. I tidlig alder kan valpemagen kun fordøye morsmelken eller en liknende erstatningsmelk for valper, og det er mye som skal skje mens de vokser for at de etter hvert skal kunne fordøye fast føde. Ved avvenning er kapasiteten til fordøyelsessystemet ennå ikke ferdigutviklet, der den, trenger et høyt nivå av næring og energi, men med begrenset kapasitet i mage-tarmkanalen.

Hvordan kan ernæringen støtte?

For å unngå at valpen blir sliten eller ikke vokser som normalt på grunn av dårlig fordøyelse, er det avgjørende at den får kvalitetsfôr med utvalgte næringsstoffer som er svært lett fordøyelige og gunstige for en harmonisk vekst. Jo mer lettfordøyelige næringsstoffene i fôret er, desto enklere kan kroppen nyttiggjøre seg av næringsstoffene. Derfor anbefaler vi at du fôrer den lille valpen med spesialfôr beregnet på valper, fullpakket med nøye utvalgte, svært lettfordøyelige proteinkilder. Målrettede næringsstoffer som prebiotika (f.eks. MOS) kan også bidra til å støtte den gode mikrofloraen i fordøyelsessystemet og kan hjelpe valpen med å vokse opp til å bli en hund med optimal fordøyelse.