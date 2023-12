Beslutningen om å kastrere valpen skal være gjennomtenkt. Inngrepet innbærer mange fordeler både for hunden din, deg som eier og for hjemmemiljøet, men det vil også påvirke valpens atferd.

Hva er kastrering?

Betegnelsen kastrering brukes i forbindelse med hannhunder, men noen ganger også for begge kjønn. Det er et medisinsk inngrep som hindrer at valpen senere vil kunne få avkom. Dette kalles også sterilisering.

Hva innebærer kastreringen?

Operasjonen av hannhunder gjennomføres av en veterinær. Den vanligste typen kastrering går ut på at hundens testikler fjernes helt, også kalt "kirurgisk ablasjon". Inngrepet hindrer at valpen begynner å produsere sæd som kan befrukte en tispe og gi avkom.

Når er riktig tidspunkt for å kastrere hunden?

Hvis du bestemmer deg for å få valpen kastrert, må det gjøres før puberteten når den er 7–10 måneder gammel. Hos store og ekstra store hunderaser inntreffer puberteten litt senere, så de bør steriliseres når de er litt eldre. Veterinæren vil gi deg råd om den beste tiden for kastrering, når det er tryggest og mest praktisk for deg og valpen din.

Hvordan vet jeg at kastrering er best for valpen?

Det er flere fordeler med å få valpen kastrert, det kan både gi hunden bedre helse og ha en positiv innvirkning på hjemmemiljøet:

Det reduserer rastløshet, slåssing og fiendtlighet overfor andre hunder

Det kan forebygge eller redusere problemet med at andre hannhunder markerer revir i hagen din

Det reduserer risikoen for at hunden din stikker av

Det hindrer uønskede valpekull og seksuelt overførte sykdommer

Det kan redusere aggressiv atferd

Det foreligger imidlertid noe dokumentasjon som tyder på at kastrerte valper er mer utsatt for prostata- og bensvulster enn hunder som ikke er kastrert.

Hvilket fôr skal den kastrerte valpen ha?

Hundens stoffskifte endrer seg etter kastrering. Dette påvirker energibehovet, og vektøkning kan bli en stor utfordring. Dette kan skje i løpet av bare noen få uker eller måneder, så det er viktig å være forberedt hvis du bestemmer deg for å få valpen kastrert.

De nye ernæringsmessige behovene må tas i betraktning umiddelbart, og det gjør du ved å velge et spesialfôr for kastrerte hunder. Veterinæren vil også kunne gi deg råd om hvordan du holder øye med hundens kroppsvekt og tilpasser fôret etter operasjonen.

Å kastrere en valp er svært vanlig og kan bidra til at atferden og tilværelsen hjemme blir roligere og vennlige. Men det er helt opp til deg å bestemme om hunden skal kastreres. Spør gjerne veterinæren om råd hvis du er usikker, så vil du få god veiledning.