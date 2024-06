Det er flere faktorer som må vurderes for å avgjøre hvor ofte hunden bør trenes. Hunder er veldig lekne av natur. De liker å tilbringe tid utendørs med mulighet for å gå, utforske, løpe og svømme. Regelmessig trening sørger for at hunden holder seg i form, forblir aktiv og føler seg lykkelig.



Alderen og helsen til hunden er viktig når du skal vurdere og avgjøre hva som er riktig treningsfrekvens. Yngre hunder og større raser blomstrer gjerne hvis de får mosjonert mer enn to ganger om dagen – mens eldre hunder eller mindre raser kan være fornøyde med én tur på morgenen og én tur på kvelden.



Din daglige rutine vil spille en stor rolle for hvor mange ganger om dagen du kan ta hunden med ut på tur. Kasting av ball i hagen som ekstra trening kan være god underholdning, både for hunden og deg. Det viktigste er å sørge for at aktivitetene du tilbyr hunden, er regelmessige og morsomme, slik at hunden holder seg glad og sunn.