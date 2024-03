FELINE CARE NUTRITION™

O seu gato tem prurido ou uma pelagem baça?

O brilho, a densidade e a cor da pelagem do seu gato são um reflexo do seu estado geral de saúde. Uma dieta adequada pode ajudar a manter o pelo e a pelagem do seu gato saudáveis e a aclamar as sensibilidades da pele.

As dietas ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE propõem um programa de nutrição que combina alimento seco e húmido, concebido para ajudar o seu gato a conservar uma pele saudável e uma pelagem brilhante.

Recomendações adicionais: