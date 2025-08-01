Quando se trata de raças de cães grandes ou extra-grandes, o tamanho pode muitas vezes dar ideias preconcebidas às pessoas. Dito isto, a maioria das raças de cães grandes tem um temperamento doce e gentil, o que as torna uma escolha popular para os aficionados por cães. Normalmente, encontras cães maxi ou grandes que pesam entre 26 e 44 kg (57 a 97 lbs), e cães extra-grandes ou gigantes que pesam 45 kg (99 lbs) ou mais. Os cães grandes e gigantes são conhecidos pela força, pela resistência e pelos instintos protetores. No entanto, contrariamente à sua reputação e ao tamanho muitas vezes prepotente, nem todos os cães grandes são bons cães de guarda. Cada raça tem qualidades únicas, pelo que algumas são o cão de guarda perfeito, enquanto outras funcionam melhor como companheiros de aconchego.

Se estás a pensar em adquirir um cão de raça grande ou gigante, recomendamos que te informes sobre as características únicas dos cães maiores e as questões de saúde que deves ter em conta. Também vais querer ignorar os estereótipos no momento de escolher um cão de raça grande para ti. E, como sempre, lembra-te que cada cão é diferente e deve ser julgado com base na personalidade pessoal.