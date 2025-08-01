O nosso guia para cães grandes (e extra-grandes)
Quando se trata de raças de cães grandes ou extra-grandes, o tamanho pode muitas vezes dar ideias preconcebidas às pessoas. Dito isto, a maioria das raças de cães grandes tem um temperamento doce e gentil, o que as torna uma escolha popular para os aficionados por cães. Normalmente, encontras cães maxi ou grandes que pesam entre 26 e 44 kg (57 a 97 lbs), e cães extra-grandes ou gigantes que pesam 45 kg (99 lbs) ou mais. Os cães grandes e gigantes são conhecidos pela força, pela resistência e pelos instintos protetores. No entanto, contrariamente à sua reputação e ao tamanho muitas vezes prepotente, nem todos os cães grandes são bons cães de guarda. Cada raça tem qualidades únicas, pelo que algumas são o cão de guarda perfeito, enquanto outras funcionam melhor como companheiros de aconchego.
Se estás a pensar em adquirir um cão de raça grande ou gigante, recomendamos que te informes sobre as características únicas dos cães maiores e as questões de saúde que deves ter em conta. Também vais querer ignorar os estereótipos no momento de escolher um cão de raça grande para ti. E, como sempre, lembra-te que cada cão é diferente e deve ser julgado com base na personalidade pessoal.
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Quais são os diferentes tipos de cães grandes?
Raças grandes e calmas
As raças grandes mais calmas incluem raças como o Cão de montanha dos Pirenéus, conhecido por ser um companheiro paciente para as famílias depois de treinado, ou o Terra-Nova, com a sua reputação de ser um dos "gigantes gentis" do mundo canino. Tanto o Cão de montanha dos Pirenéus como o Terra-Nova podem ser raças de cães extra-grandes ou gigantes, dependendo do tamanho de cada cão.
Cães de família
Se procuras uma raça grande que seja ideal para famílias com crianças, podes considerar um São Bernardo, uma vez que é conhecido por ser carinhoso, recetivo e alerta, ajudando a manter a família segura com latidos profundos e ressonantes. Vale a pena lembrar que nunca deves deixar um cão a brincar com uma criança pequena sem vigilância.
Cães de trabalho
Os cães de trabalho são um tipo comum de raça grande, incluindo raças como o Pastor Alemão que são inteligentes e equilibradas.
Cães de caça
Os cães de caça e os cães farejadores são comuns entre as raças grandes, incluindo o Cão-de-santo-humberto ou o Bassett Hound, que podem ser uma raça média ou grande, e são conhecidos pelas fortes capacidades de rastreio devido a um olfato apurado.
Guardiões
As raças de cães de guarda, como o Rottweiler, são fortes e protetoras, o que significa que te vigiarão de perto.
Não larga pelo
Os cães grandes que não largam pelo incluem raças como o Airedale Terrier e o Barbet, e ambas as raças podem ser de vários tamanhos, incluindo médio, grande e maxi, e requerem muita higiene, mas não largam tanto pelo como as outras.
Gigantes
Superar os estereótipos dos cães grandes
É comum estereotipar os cães grandes. Os estereótipos vêm de conceitos errados perpetuados pelos meios de comunicação e pelas experiências limitadas das pessoas com as ditas raças maiores. Na realidade, cada cão é único e, tal como acontece com qualquer cachorrinho, embora a genética e a raça desempenhem um papel importante, o treino e o ambiente influenciam enormemente o comportamento. Só precisas de te lembrar que, independentemente do tamanho do cão, deves sempre aproximar-te e tratá-lo com respeito e gentileza.
Alguns estereótipos comuns associados às raças grandes e extra-grandes incluem:
Agressividade
Um dos estereótipos mais comuns é que os cães grandes são agressivos ou perigosos. Embora algumas raças possam ter instintos protetores, a agressividade não depende só do tamanho. O treino adequado, a socialização e o tratamento responsável desempenham um papel crucial no comportamento de um cão, tal como a forma como as pessoas abordam e interagem com os cães.
Difícil de lidar
Os cães grandes são muitas vezes considerados difíceis de lidar devido ao tamanho e força. Embora seja verdade que seja necessária mais força física para lidar com alguns cães maiores, podes ter um cão bem comportado que é fácil de lidar através de treino adequado e orientação consistente.
Elevado nível de energia
Os cães grandes são muitas vezes considerados energéticos e exigem exercício constante. Enquanto algumas raças são ativas e exigem atividade física regular, outras podem ter disposições mais calmas e prosperar com um estilo de vida mais relaxado.
Inadequação para famílias
A parte mais importante da integração dum cão numa família com crianças é garantir que treinas e socializas corretamente o cão, ao mesmo tempo que ensinas às crianças como interagir com os familiares caninos com respeito. Nunca deves deixar uma criança sozinha com um cão sem a supervisão de um adulto, independentemente do tamanho ou do treino. Muitos cães grandes, dóceis e pacientes, seriam uma ótima adição a qualquer família depois de treinados.
Esperança de vida mais curta
Este estereótipo é, infelizmente, verdadeiro para os cães grandes. Envelhecem mais depressa devido ao tamanho, o que significa que não vivem tanto tempo como as raças mais pequenas. No entanto, cada cão é diferente e, se mantiveres a saúde e o bem-estar do teu cão, poderás ajudar a prolongar a sua vida.
Alguma vez te perguntaste qual é a maior raça de cães do mundo?
Do mais alto ao mais pesado, vamos explorar os mais majestosos dos nossos amigos de quatro patas, de acordo com o American Kennel Club.
A maior raça de cães do mundo: Lébrel Irlandês
- O Lébrel Irlandês detém o título de maior raça de cão do mundo com base na altura
- Conhecido como um gigante gentil, é muito alto, com os machos a atingirem alturas de até 81 cm (32 polegadas) no ombro
- O Lébrel Irlandês tem uma longa história, existindo desde a Roma Antiga, mas não é o melhor cão de guarda, uma vez que não desconfia de estranhos
Raças de cães extra-grandes: São Bernardo e Dogue Alemão
- Entre as raças extra-grandes estão o São Bernardo e o Dogue Alemão, que são companheiros enormes e carinhosos
- O São Bernardo macho pode atingir alturas de até 76 cm (30 polegadas) ou mais no ombro
- O Dogue Alemão macho pode atingir alturas de 81 cm (31 polegadas)
A maior raça de cão em peso: Boerboels
- O Boerboel é a maior raça de cão em peso, tanto em machos como em fêmeas
- Tanto os Boerboels machos como as fêmeas podem pesar entre 68 a 90 kg (150-200 lbs) ou até mais
- Os Boerboels são conhecidos por serem protetores ferozes dos lares e das famílias, mas também são muito treináveis
Porque escolherias um cão grande?
Há várias razões para optares por acolher um cão grande em casa. Há alguns fatores-chave que deves ter em conta antes de o fazeres, incluindo:
Espaço
Embora se acredite que os cães grandes precisem de grandes espaços, irás descobrir que alguns, como o Dogue canário, não se importam de passar o dia num apartamento, desde que possam dar um bom passeio. Outras raças de cães de grande porte, como os Braco-eslovacos, precisam de espaço exterior. Esta raça também pode ser um cão de tamanho médio.
Instintos de guardião
Se procurares raças grandes adequadas para famílias, pode ser que estejas interessado em cães de guarda. Esta é uma caraterística comum de algumas raças grandes, como Dobermans, que também podem ser de tamanho médio, dependendo do cão. No entanto, há muitas exceções, pois alguns cães grandes são simplesmente grandes e gentis, como o Lébrel Irlandês.
Inteligência
Muitos cães grandes são altamente inteligentes e treináveis, o que significa que normalmente são capazes de pastoreio e rastreio, o que os torna excelentes cães de trabalho, ao mesmo tempo que prosperam como parte da família.
Personalidades brincalhonas
Apesar do tamanho, muitas raças grandes ainda mantêm o comportamento brincalhão típico de cachorrinho, trazendo alegria e riso à tua casa.
Aventureiro
Se gostas de passear na natureza, o teu cão de raça grande será o teu principal companheiro de aventuras. Não só têm a resistência necessária para te acompanhar, como também apreciam o exercício.
Que problemas de saúde podem surgir em cães grandes?
Há alguns problemas e preocupações de saúde que deves ter em atenção se estás a pensar em acolher um na tua família. Cada cão é único, e isso também se aplica aos problemas de saúde, porém existem problemas comuns entre as raças de cães grandes de que qualquer possível dono deve estar consciente. Os exames veterinários regulares e os cuidados adequados, incluindo o tratamento de cães artríticos, podem ajudar a gerir estes potenciais problemas.
Displasia da anca
Muitos cães grandes, como o Pastor Alemão, podem ser propensos à displasia da anca. Esta doença genética é causada por uma articulação da anca mal formada e origina a osteoartrite. Com sintomas que vão desde a rigidez à aversão ao exercício, uma boa gestão do peso e suplementos para as articulações podem ajudar. Os cachorrinhos de criadores de confiança serão examinados relativamente a estes problemas genéticos para ajudar a preparar os potenciais donos.
Inchaço
As raças de cães de peito profundo, como o Dogue Alemão, são mais suscetíveis ao inchaço, que consiste num inchaço súbito e potencialmente fatal do estômago do cão e, subsequentemente, do abdómen. O inchaço é frequentemente provocado por comer demais e muito depressa ou por fazer exercício demasiado perto das refeições. Podes ajudar a reduzir o risco deste problema ao alimentá-lo com refeições mais pequenas e evitar exercício vigoroso logo após as refeições.
Problemas cardíacos
Outros problemas nas articulações
Juntamente com a displasia da anca, o tamanho e o peso dos cães grandes podem colocar stress adicional nas articulações, o que pode levar a doenças como a osteoartrite. Manter um peso saudável e fornecer suplementos para as articulações pode ajudar a aliviar o desconforto.
Obesidade
Isto pode ser uma preocupação significativa para muitas raças grandes, particularmente raças como Labradores e Golden Retrievers, que são consideradas raças de cães médias e grandes devido às suas variações de tamanho. O excesso de peso exerce pressão sobre as articulações, agravando outros problemas de saúde. Outros problemas de saúde também têm uma maior probabilidade de ocorrer se o teu cão tiver peso a mais, incluindo problemas cardíacos. Para prevenir a obesidade, acompanha a dieta do teu cão, faz exercício regularmente e pede um plano de nutrição personalizado ao veterinário. Os exames regulares devem incluir discussões sobre peso e nutrição para garantir o bem-estar geral do cão.
Que características físicas podes encontrar nas raças grandes?
Os cães grandes apresentam uma variedade impressionante de diferenças estéticas ou de aparência, incluindo tipos de pelagem, cores e características faciais. Se, ao procurares diferentes raças de cães grandes, uma determinada aparência te parecer mais cativante do que as outras, alguns dos fatores abaixo podem ter um papel importante na tua decisão.
Raças populares de cães grandes
Akita
Com uma rica herança japonesa, os Akitas são cães grandes e poderosos. Apesar da aparência imponente e do forte sentido de lealdade, os Akitas podem ser surpreendentemente gentis e pacientes, embora com uma natureza independente.
Aidi
São vigilantes, musculados e de constituição forte, criados para guardar o gado nas montanhas do Atlas, no Norte de África. Os Aidis, tal como a maioria dos cães do mesmo tamanho, gostam de passeios diários, brincadeiras e atividades interativas que podem ajudar a mantê-los física e mentalmente estimulados.
Dogue Alemão
É uma das raças grandes mais populares, conhecida pela aparência majestosa e natureza gentil. Apesar do seu tamanho, o Dogue Alemão têm uma disposição doce e carinhosa, o que o torna um excelente companheiro de família, desde que seja bem treinado. São conhecidos pela lealdade e amor pelos familiares humanos, formando laços fortes que duram toda a vida.
São Bernardo
São cães grandes adorados e populares, apreciados pela natureza gentil e carinhosa. Apesar da aparência imponente, os São Bernardo são extremamente gentis e pacientes, especialmente com crianças. As personalidades calorosas e carinhosas e as suas histórias de bravura fazem do São Bernardo uma escolha apreciada por quem procura um gigante gentil para partilhar a vida.
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