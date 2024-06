Mačke uživajo v kratkih intervalih aktivnosti. So aktivne živali in se rade sprehajajo čez dan ter izkoristijo čim več priložnosti za tek, skakanje, plezanje in igranje. Vrste gibanja, ki jih ima vaša mačka na voljo, so predvsem odvisne od tega, ali gre za notranjo ali zunanjo mačko. Zunanje mačke se dejavnosti lotijo same, ko raziskujejo okolico vašega doma in plezajo, lovijo ali se sprehajajo, dokler se ne utrudijo.

Notranje mačke pa zahtevajo več pozornosti, da lahko ostanejo srečne in zdrave. Potrebujejo dovolj prostora za gibanje, plezanje in igranje, da ne postanejo lenobne in zdolgočasene. Mačke v notranjih prostorih potrebujejo praskalnik, zanimive igrače, s katerimi se lahko ukvarjajo, in veliko interakcije z vami. Mačke so inteligentne živali in uživajo v lovu in preganjanju igrač v kratkih intervalih aktivnosti.

Če si vzamete čas in pozornost, da mački zagotovite duševno in fizično stimulacijo, ne glede na to, ali gre za notranjo ali zunanjo mačko, boste poskrbeli za njeno dobro fizično in duševno stanje.