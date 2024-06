Prehrana mačke ter to, kako se hrani in živi, močno vpliva na njeno dobro počutje in zdravje.



Prehranjevalne navade domačih mačk se izrazito razlikujejo od navad ljudi ali psov. Namesto dveh ali treh večjih obrokov se nekatere mačke raje hranijo po malem čez cel dan. Zato je pomembno, da s temi obroki ne zaužijejo prevelike količine hrane. Namesto tega odmerite ustrezno dnevno porcijo za mačko in jo razdelite na manjše obroke ali pa ji omogočite, da lahko do sklede dostopa cel dan in se hrani, kadar želi, odvisno od njenih navad.



Labirinti za hranjenje so še en odličen način za prebujanje lovskega nagona mačke in spodbujanje njene aktivnosti med obroki.