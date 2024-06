Dokler niso mladiči stari približno 8 tednov, vse svoje prehranske potrebe zadovoljijo z materinim mlekom. Posebej zasnovana hrana za mačje mladiče se lahko začne postopoma uvajati od 4. tedna. Ko so mladiči stari od 8 do 12 tednov, jih matere odstavijo.



Do tretjega ali četrtega meseca starosti imajo mladiči zaradi obdobja intenzivne rasti skoraj trikrat več energije kot odrasla mačka. Hrana mora biti energetsko bogata in dobro prebavljiva ter vsebovati veliko beljakovin. Prav tako potrebujejo stalen dostop do čiste pitne vode.



Med 4. in 12. mesecem starosti se stopnja rasti upočasni, stopnja aktivnosti pa se znatno poveča. Ker mladič pri teku, skakanju, igranju in raziskovanju porablja energijo, mora dobivati ustrezno prehrano, ki lahko zadovolji te potrebe, in sicer v obliki več manjših obrokov na dan.



Če razmišljate o kastraciji ali sterilizaciji mačjega mladiča, mora biti poseg opravljen do 6. meseca in pri samičkah pred prvim ciklom gonjenja. Sterilizacija preprečuje neželena legla, pomaga zaščititi pred resnimi zdravstvenimi težavami in lahko izboljša vedenje. Vendar poseg vpliva na količino kalorij, ki jih bo mačji mladič potreboval zaradi hormonskih sprememb. Po sterilizaciji se lahko apetit mačjega mladiča poveča za kar 18 % pri samicah in za približno 20–25 % pri samcih, vendar se njihova potreba po energiji zmanjša za 30 %, zato bo za uravnavanje zdrave telesne teže zelo pomembno, da prilagodite porcije hrane.



Pri približno 12 mesecih starosti se mladič razvije v odraslo mačko in lahko začne dobivati prehrano, ki je posebej zasnovana za njegove spreminjajoče se potrebe.