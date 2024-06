Mačke imajo prekomerno telesno težo, če imajo od 10 do 20 % večjo težo od njihove idealne teže, vendar je to mogoče enostavno spregledati – še posebej, če teža narašča počasi. Najboljši način za spremljanje je ocena videza in občutka v treh korakih.

Najprej ocenite vedenje mačke. Ali je nekoliko brezvoljna in se hitro utrudi? Nato ocenite, ali je njen trebuh povešen oz. ali lahko vidite njen pas in ali se njen trebuh zmanjšuje za rebri? Nato preverite rebra. Ali jih začutite ob rahlem pritisku? Na koncu stehtajte mačko in si zabeležite rezultate, da jih boste lahko primerjali z rezultati pri naslednjem tehtanju. Od veterinarja lahko dobite podatke o idealni teži vaše mačke, ki so odvisni od njene trenutne teže in ocene telesnega stanja.

Tovrstno spremljanje je ključnega pomena, saj se pri mačkah s prekomerno težo poveča tveganje za resna in kronična stanja. Mednje lahko sodijo sladkorna bolezen, rak, osteoartritis, bolezni srca in ožilja ter povečano tveganje za bolezni sečil. Poskrbite, da vaša mačka ostane v formi, saj je to ključnega pomena za ohranjanje zdravega življenja.