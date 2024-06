Avstralski ovčar

Avstralski ovčarji so inteligentni delovni psi z močnim pastirskim in varovalnim nagonom. Ti zvesti spremljevalci so polni življenja in vzdržljivi za celodnevno delo.

So pozorni, živahni in okretni. To so umirjeni in prijazni psi, ki so včasih zadržani do neznancev, vendar nikoli ne kažejo napadalnosti.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)