Borderski ovčar

Borderski ovčarji so inteligentni in zvesti psi, za katere so značilni prisrčnost, eleganca in popolno ravnovesje, ki so dopolnjeni z razvitimi mišicami in vzdržljivostjo.

Ti delovni psi z veliko energije so ljubeznivi spremljevalci. Borderski ovčarji so zaradi svojih zahteve glede gibanja in treninga najprimernejši za lastnike ali družine, ki že imajo izkušnje z delovno pasmo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)