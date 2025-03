Angleške setre so kot lovske pse že v 14. stoletju začeli vzrejati lovci, ki so potrebovali ptičarje za lovljenje divjih ptic. Selekcija za to pasmo se je začela v 19. stoletju zaradi prizadevanj dveh moških.

Edward Laverack velja za očeta te pasme, medtem ko se je Richard Purcell Llewellin specializiral za ločeno linijo, imenovano „Llewellin Setter“.