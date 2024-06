Kdaj je potreben prehod s hrane za pasje mladiče na hrano za odrasle pse?

Razumevanje razlike med hrano za pasje mladiče in hrano za odrasle pse

Hrana za pasje mladiče je skrbno razvita tako, da zagotavlja vsa bistvena hranila za optimalno rast in razvoj. Da bi ohranili zdrave kosti, sklepe in mišice, je na označbah hrane za pasje mladiče navedeno večje število beljakovin, maščob, kalcija in fosforja v primerjavi s hrano za starejše pse.

Upoštevajte, da pri prehrani pasjih mladičev ni nobenega določenega pravila. Na primer, mladič majhne pasme ne bo potreboval enake količine kalorij kot mladiček velike pasme.

Prehod s hrane za pasje mladiče na hrano za odrasle pse je zelo pomemben. Če ste prezgodnji, lahko njihov razvoj trpi in povzroči prehranske pomanjkljivosti. Če ste prepozni, so lahko bolj dovzetni za debelost in zaplete, ki prihajajo z njo. To je posledica višjega števila kalorij v hrani za pasje mladiče. Obiščite svojega veterinarja, da se prepričate, ali ste s svojim psom na pravi poti.