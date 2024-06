Zdrava teža se ne meri le s tehtnico

Odlična novica je, da je pretežkim in debelim psom mogoče pomagati. Če psu omogočite, da spet doseže optimalno težo, se izboljša tudi njegova kakovost življenja. Prav tako se je pokazalo, da psi z zdravo telesno težo živijo dlje od debelih psov.



Do prekomerne telesne teže pride, kadar žival zaužije več kalorij, kot jih porabi. Pomembni področji, ki ju je treba obravnavati, sta torej prehrana in gibanje psa. Za informacije o prehrani za pretežke pse se obrnite na veterinarja. Če samo zmanjšate velikost obrokov za psa, lahko pride do pomanjkanja hranilnih snovi ali prosjačenja. Upoštevajte velikosti porcij, navedene na embalaži, in se izogibajte dajanju dodatnih priboljškov – ali pa za priboljške porabite del dnevne količine suhe hrane psa.



Redna telesna aktivnost je bistvena za splošno dobro počutje psa, prav tako pa prispeva k izgubljanju telesne teže in ohranjanju forme. Pogovorite se z veterinarjem glede ustrezne ravni in vrste gibanja za vašega psa, pri čemer obseg gibanja povečujte le postopoma pod vodstvom veterinarja.