貓嘴巴臭好困擾！一次了解貓口臭的5大原因，照顧貓咪口腔健康！

一、貓口臭怎麼辦？3 大檢測方式觀察貓咪的口腔狀況！

家中的貓咪有口臭該怎麼做？這裡提供您 3 個初步的觀察方式，幫助您了解貓咪的口腔狀況。由於過程中會接觸到貓咪的牙齒，在觀察的時候記得將力道放輕，才不會傷害到貓咪喔！

確認方式 1：觀察貓咪吃飯的狀況

首先可以觀察家中貓咪吃飯的表現是否正常，如果有明顯不舒服的反應，像是食慾不振、異常焦躁不安、搔抓臉部，很可能是口腔問題的早期警訊。如果貓咪開始出現咀嚼困難、反覆嘗試吞嚥或咬幾口就吐出食物的情況，這些都是口腔疾病的潛在徵兆。

確認方式 2：檢查牙齦是否異常

再來可以檢查一下貓咪的牙齦，確認是否有紅腫、出血或顏色異常，也可以用手輕輕按壓，健康的牙齦應該會從白色慢慢返回粉紅色。如果顏色偏紅或有腫脹的情形，代表可能是牙齦發炎。

確認方式 3：看看牙齒的狀況

除了牙齦問題外，貓咪牙齒上的細菌堆積也可能會產生口臭異味，飼主們平常要多注意貓咪牙齒表面是否出現黃褐色或灰色的牙垢，也要觀察看看貓咪是否出現進食困難、口腔出血或過度流口水的症狀，很可能是牙齒疾病的警訊。若出現上述狀況，建議及時帶貓咪去做口腔檢查和清潔，維護貓咪的口腔健康。

二、貓口臭到底怎麼來的？貓嘴巴臭的 5 大常見原因解析！

貓口臭的原因大多與飲食及健康狀況有關，除了觀察貓咪的進食與口腔狀況之外，貓嘴巴臭的原因也可能源自器官功能較差或疾病問題。若是無法自行判斷形成的原因，建議帶著貓咪前往獸醫院，讓專業醫師進行診斷！

（一）嘴巴不乾淨

若貓咪的口腔內有食物殘渣，長時間累積下來容易因細菌分解而產生臭味，如果沒有定期幫貓咪洗牙清潔口腔，就容易會有口臭的問題。

（二）全濕食飲食方式

關於乾濕飼料是否能管理貓咪牙垢堆積，醫學界仍有不同觀點。但多數學者皆認為，乾貓糧能讓貓咪在咀嚼時達到類似刷牙的效果，有助於管理牙垢的堆積。

（三）換牙期

小貓咪出生約 2～3 週時會進入乳牙期，這段期間可能引發牙齦發炎、流血等症狀，引起短暫性的貓口臭；而大約 8 週大時則會再次進行換牙，此時除了發炎等問題，牙齒和牙齦之間也可能會殘留一些食物的殘渣，導致口臭發生，通常在換牙期結束後就會恢復正常。

（四）健康狀況不佳

貓咪如果有其他潛在的健康問題，如肝臟或腎臟疾病等，可能會導致體內代謝異常，進而從口腔中散發出異味，以下將列舉 4 種常見的身體狀況：

口腔疾病：貓咪年紀大或是口腔缺乏照顧，都有可能導致口腔疾病發生，常見的口腔疾病如牙周病、牙齦發炎等，如果沒有及時治療，可能會進一步影響貓咪的健康。

肝臟不正常：當貓咪的肝臟功能出現問題，無法有效處理體內的毒素時，這些毒素會累積在體內並影響身體健康，同時也可能從口腔中散發出腐臭味。

腎臟功能不好：當腎臟無法有效排除血液中的廢物時，這些毒素會在體內積累，進而導致貓咪的口腔出現尿騷味。

糖尿病：糖尿病的貓咪會因為體內的血糖過高而導致代謝異常，嚴重時可能引發酮酸血症，使得口腔產生腐臭異味。

若發生了上述幾種狀況，建議尋求獸醫師的協助，千萬不要隨意忽視貓咪的健康問題！

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三、向貓口臭說掰掰！維持貓咪口腔健康的 4 個小秘訣分享

貓嘴巴臭到底該怎麼辦？想要維持貓咪口腔健康可從日常輕鬆做起！以下將分享 4 個小秘訣給您，讓您對貓咪的口腔維護更有概念！

（一）定期幫貓咪刷牙

維持貓咪口腔健康最直接、有效的方式就是定期為貓咪清潔牙齒，控制牙垢和細菌的孳生，一般建議每天刷牙 1～2 次，幫助貓咪維持長期的口腔健康。另外，幫貓咪刷牙時務必使用專門的貓咪牙刷，才不會傷害到貓咪的口腔喔！

（二）使用潔牙輔助用品

除了牙刷外，飼主還可以使用貓咪專用的潔牙用品來進行輔助，幫助引發貓咪的好奇心，我們也更好清除貓咪牙齒上的細菌和食物殘渣。

寵物牙膏：寵物專用牙膏可以選擇貓咪喜歡的口味，讓刷牙過程變得更容易進行，同時寵物牙膏的成分也能進一步維護貓咪的口腔健康。特別需要注意的是，千萬不能使用人類的牙膏幫貓咪刷牙喔！否則牙膏內的成分可能會傷害到貓咪。

潔牙玩具：可以選擇貓咪專用的潔牙骨或潔牙繩，讓貓咪在玩耍的同時，藉由牙齒與玩具的摩擦來進行表面清潔，達到類似刷牙的效果，但使用完一定要記得清洗玩具，避免細菌孳生。

（三）選擇適當的飲食

避免給貓咪吃太多味道過重的食物，同時養成少量多餐的習慣。消化系統如果出問題，可能也會引起口臭狀況。因此，寵物營養很重要，選擇營養均衡的飲食配方能減少消化系統的負擔，維護貓咪腸道健康。不過若是營養攝取均衡的寵物，就不需再額外補充，以免攝取過多脂溶性維生素，反而會造成寵物身體負擔。

另外，貓咪不愛喝水也可能產生口腔異味，注意貓咪喝水的頻率和環境，確保水質乾淨，提高牠們喝水的意願。

（四）定期到醫院檢查

日常洗牙清潔之外，也建議飼主們每半年到 1 年就帶貓咪到獸醫院進行一次口腔檢查，若有任何口腔問題才能夠及早發現治療，減輕貓咪的不適，防止情況繼續惡化。

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