Пояснення щодо основних поживних речовин, необхідних котам і собакам

Компанія Royal Canin знає, що користь інгредієнтів у складі кормів для домашніх тварин залежить від наявності поживних речовин. Саме тому під час створення спеціальних раціонів харчування ми насамперед приділяємо увагу поживним речовинам.

У рамках цього підходу харчові потреби улюбленця оцінюються шляхом детальних досліджень і спостережень. Після цього визначається оптимальний харчовий профіль котів і собак, заснований на стандартних рекомендаціях для різних видів і унікальних спостереженнях за способом життя, чутливістю та станом здоров’я тварин різних порід і віку. Ми вибираємо високоякісні, легкозасвоювані інгредієнти, .які комбінуються відповідно до потреб домашніх тварин у різні періоди.

Спираючись на цей підхід, ми можемо відбирати високоякісні поживні речовини з екологічніших джерел із меншим вуглецевим слідом. Таким чином, ми можемо обирати рецепти з найменшим екологічним і соціальним впливом, одночасно забезпечуючи домашніх тварин корисним харчуванням найвищої якості.

Вивірений до дрібниць підхід компанії Royal Canin до харчування спрямований на досягнення чотирьох цілей, що лежать в основі всіх змін, які ми вносимо до раціонів харчування: