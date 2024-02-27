Пояснення щодо основних поживних речовин, необхідних котам і собакам
Підхід до створення корму для домашніх тварин, заснований на балансі поживних речовин
Компанія Royal Canin знає, що користь інгредієнтів у складі кормів для домашніх тварин залежить від наявності поживних речовин. Саме тому під час створення спеціальних раціонів харчування ми насамперед приділяємо увагу поживним речовинам.
У рамках цього підходу харчові потреби улюбленця оцінюються шляхом детальних досліджень і спостережень. Після цього визначається оптимальний харчовий профіль котів і собак, заснований на стандартних рекомендаціях для різних видів і унікальних спостереженнях за способом життя, чутливістю та станом здоров’я тварин різних порід і віку. Ми вибираємо високоякісні, легкозасвоювані інгредієнти, .які комбінуються відповідно до потреб домашніх тварин у різні періоди.
Спираючись на цей підхід, ми можемо відбирати високоякісні поживні речовини з екологічніших джерел із меншим вуглецевим слідом. Таким чином, ми можемо обирати рецепти з найменшим екологічним і соціальним впливом, одночасно забезпечуючи домашніх тварин корисним харчуванням найвищої якості.
Вивірений до дрібниць підхід компанії Royal Canin до харчування спрямований на досягнення чотирьох цілей, що лежать в основі всіх змін, які ми вносимо до раціонів харчування:
Джерелами харчових ліпідів є всі продукти, багаті на тваринні та рослинні жири. Ось деякі з цих джерел:
- Соєва олія
- Кукурудзяна олія
- Олія огірочника лікарського
- Сафлорова олія
- Вершкове масло
- Сало
- Свинячий жир
- Яйця
- Жир птиці
- Риб’ячий жир
Задовольняйте харчові потреби для здорового фізичного розвитку та підтримки організму за допомогою точних рівнів поживних речовин:
- Амінокислоти
- Мінерали
- Вітаміни
- Жирні кислоти
Зважаючи на особливі потреби під час старіння або якщо тварина має чутливе травлення чи чутливу шкіру подбайте про підтримання здоров’я вашого улюбленця за допомогою збалансованої кількості поживних речовин:
- Антиоксиданти
- Клітковина
- Пребіотики
- Жирні кислоти
Певні поживні речовини можна обмежувати або додавати до кормів, розроблених за такою рецептурою, аби допомогти котам і собакам із певними потреби у здоров’ї.
Дотримуючись цих цілей, ми можемо забезпечити правильне дієтичне харчування, щоб задовольнити особливі потреби котів і собак.
Розуміння важливості поживних речовин
Роль протеїнів у харчуванні вашого улюбленця
Білок разом із вуглеводами та жирами є одним із основних макроелементів у раціоні вашого улюбленця. У харчуванні котів і собак повинно бути достатньо білків, які є не лише джерелом енергії, а й запорука здорового росту, потрібні у період одужання та для нормального перебігу вагітності тварин.
Тому цуценята, кошенята, вагітні тварини та тварини із певними захворюваннями потребують зазвичай більше білку, ніж здорові дорослі тварини.
Неважливо, звідки надходить білок – з одного продукту чи з декількох джерел, – головне, щоб його загальна кількість у раціоні забезпечила вашого улюбленця необхідними амінокислотами в правильних пропорціях.
Зазвичай молекули білків мають складну будову і є ланцюжками амінокислот. Вони відіграють важливу роль майже в усіх процесах життєдіяльності організму, зокрема:
- Нарощування та підтримка м’язової маси
- Утворення ферментів, які беруть участь у багатьох біохімічних реакціях в організмі
- Підтримка міцного імунітету, зокрема процесів кровотворення
- Забезпечення здорового росту та розвитку
Білки різних інгредієнтів можуть відрізнятися один від одного залежно від довжини поліпептидного ланцюга, окремих амінокислот у ланцюзі й способу його згортання. Джерела білків:
- м'ясо
- зернові культури
- насіння
- бобові культури
- овочі
Роль вуглеводів у кормі для домашніх тварин
Вуглеводи – це термін, який використовується на позначення молекул, що складаються з вуглецю, кисню й водню та мають певні спільні хімічні властивості.
Коти й собаки можуть обходитися без вуглеводної їжі, оскільки їхній організм синтезує деякі типи необхідних для клітин вуглеводів з амінокислот. *Однак споживання вуглеводів позитивно впливає на функціонування організму. Результати останнього дослідження довели, що після того як люди приручили собак, тварини зазнали генетичних змін, тож раціон харчування що містить вуглеводи вважається для них корисним.*
* Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4
Застосування вуглеводів як джерела енергії дає змогу інакше використовувати інші макроелементи. Наприклад, білок і жири можна спрямувати на покращення інших функцій організму, як-от потреби в період росту або навіть загоєння ран за потреби. Інші корисні якості вуглеводів:
1. Підтримка здоров’я та мікрофлори шлунково-кишкового тракту
2. забезпечення домашніх тварин енергією
3. Допомога у забезпеченні відчуття ситості у тварин, що особливо корисно для домашніх улюбленців, схильних до набору зайвої ваги
Вуглеводи мають переважно рослинне походження, за винятком глюкози в крові, глікогену в м’язах і печінці та молочної лактози. До джерел вуглеводів належать:
- Рис
- Кукурудза
- Пшениця
- Ячмінь
- Картопля
- Молоко
- Рослини з фруктами, ягодами, корінням або кореневими бульбами
Роль ліпідів (жирів) у кормі для домашніх тварин
Ліпіди є групою органічних речовин, широко відомих як жири. Жири є основним джерелом енергії для собак і котів, з яких у процесі травлення отримується енергія. Грам ліпідів відповідає приблизно 8,5 ккал енергії, що утворюється в процесі обміну речовин. Це майже у два з половиною рази більше енергії, ніж можна отримати з грама вуглеводів або білків.
Як і білки та вуглеводи, у правильних пропорціях ліпіди є важливим джерелом енергії для котів та собак. Деякі жирні кислоти, які називаються «незамінними», також виконують структурну роль у клітині або є попередниками певних гормонів. Інші корисні якості ліпідів:
- Покращення смакових якостей їжі
- Допомога в засвоєнні важливих вітамінів
- Приймають участь у розвитку нервової системи
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Приймають участь у підтриманні імунітету
Джерелами харчових ліпідів є всі продукти, багаті на тваринні та рослинні жири. Ось деякі з цих джерел:
- Соєва олія
- Кукурудзяна олія
- Олія огірочника лікарського
- Сафлорова олія
- Вершкове масло
- Сало
- Свинячий жир
- Яйця
- Жир птиці
- Риб’ячий жир
Роль мінералів у харчуванні вашого улюбленця
Мінерали, які містяться в раціоні у великій кількості, називаються макроелементами (кальцій, фосфор, калій, натрій, магній). Ті ж, яких у кормах дуже мало (декілька міліграмів на кілограм, або частин на мільйон), – це мікроелементи, які надзвичайно важливі для роботи організму тварини (наприклад, залізо, цинк, марганець, мідь, йод, селен).
Надлишок мінеральних речовин негативно впливає на травлення і, на відміну від поширеної думки, може навіть нашкодити тварині. Саме тому підхід, заснований на точному розрахунку поживних речовин, життєво необхідний для планування раціону котів і собак.
Кожен мінерал бере участь у декількох різних функціях організму. Для простішого розуміння ми виділили деякі основні ролі найважливіших мінералів в організмі.
- Утворення кісткової речовини
- Передача енергії
- Клітинний іонний баланс
- Сенсорні імпульси
- Синтез гемоглобіну червоних кров’яних тілець
- Підтримка здоров’я шкіри
- Формування хрящів, шкіри та синтез шкірних пігментів
- Функціонування щитовидної залози
- Антиоксидантні функції
Мінерали входять до складу різних інгредієнтів, а також можуть бути представлені у вигляді очищених солей: сульфат заліза, оксид цинку, оксид марганцю, сульфат міді, селеніт натрію, йодат кальцію тощо.
Інгредієнти, багаті на мінерали:
- М’ясо, як-от баранина, свинина, качка або печінка
- Риба
- Пшениця, злакові та зернові культури
- Горох, сочевиця, соя
Роль вітамінів у харчуванні вашого улюбленця
Вітаміни поділяються на дві групи: жиророзчинні, що розчиняються в жирах, і водорозчинні, що розчиняються у воді. Якщо вживати забагато жиророзчинних вітамінів, вони накопичуються в організмі й можуть стати токсичними.
Кожен вітамін бере участь у кількох різних функціях організму. Як і для мінералів, ми виділили деякі основні ролі вітамінів в організмі.
- Регулювання обміну кальцію та фосфору
- Захист від окислення клітин
- Формування клітин крові та згортання
- Синтез гормонів як частина репродуктивного процесу
- Регулює ріст клітин епідермісу (верхнього шару шкіри) і утворення шкірного сала.
- Нейтралізація вільних радикалів (ефект антиоксидантного стресу): вітамін С бере участь у регенерації вітаміну Е — потужного природного антиоксиданту
Вітаміни містяться в різних інгредієнтах, а також їх можна давати в чистому вигляді. Оскільки вітаміни можуть легко руйнуватися під впливом світла, тепла та окислення, їх слід захищати під час приготування їжі.
- М’ясо, нирки й печінка
- Риб’ячий жир
- Яйця
- Молочні продукти
- Крупи
- Овочі
- Цитрусові
- Ягоди
Визначення харчової цінності для вашого улюбленця
Щодо поживних речовин у складі будь-якого раціону, важливо пам’ятати, що їхній надлишок може бути так само шкідливим, як і дефіцит. Усі поживні речовини мають бути наявні в правильному співвідношенні та легко засвоюватися домашніми тваринами. Це головний критерій забезпечення повноцінного та збалансованого раціону.
Точне співвідношення поживних речовин може бути унікальним для породи, віку, способу життя, схильності до певних захворювань чи наявних проблем зі здоров’ям вашого улюбленця. Якщо маєте сумніви щодо поживних речовин, необхідних для підтримання здоров’я та добробуту свого улюбленця, проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем. Спеціаліст із догляду за домашніми тваринами визначить найкращий раціон для вашого кота або собаки, спираючись на попередню історію харчування та проведені обстеження.
Індивідуальне харчування для унікальних потреб
У Royal Canin ми використовуємо наукові знання про харчування, щоб забезпечити здоров’я та добробут домашніх тварин. На кожному етапі процесу інновації ми ставимо потреби котів і собак на перше місце, щоб розробити точно збалансовані рішення для їхнього харчування. Дізнайтеся, як ми спеціально адаптуємо раціони до порід, етапів життя, способу життя та потреб у догляді.
Філософія харчування Royal Canin
Компанія Royal Canin є лідером у сфері науково обґрунтованого харчування понад 50 років. Із першого дня наш підхід до харчування засновано на наукових фактах і враховує нові дослідження дієтологів, ветеринарних лікарів і вчених з усього світу.