Пояснення щодо основних поживних речовин, необхідних котам і собакам

Вуглеводи – це термін, який використовується на позначення молекул, що складаються з вуглецю, кисню й водню та мають певні спільні хімічні властивості.

Коти й собаки можуть обходитися без вуглеводної їжі, оскільки їхній організм синтезує деякі типи необхідних для клітин вуглеводів з амінокислот. *Однак споживання вуглеводів позитивно впливає на функціонування організму. Результати останнього дослідження довели, що після того як люди приручили собак, тварини зазнали генетичних змін, тож раціон харчування що містить вуглеводи вважається для них корисним.*

