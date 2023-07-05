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Абісинська кішка

Завзятий кіт, який любить перебувати в центрі всіх домашніх подій.
Abyssinian adult black and white

Про абісинську кішку

Абісинські кішки можуть бути дуже лагідними, але лише коли самі того захочуть. Вони неймовірно чарівні, але можуть бути дуже бешкетливими.

Абісинська кішка весела, активна й любить, коли є з ким погратися. Ці коти прив’язуються до хазяїна та намагаються завжди бути поруч із ним. Абісинська кішка – це товариська, енергійна, віддана та відносно галаслива порода.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Ефіопія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Дружелюбний / Активний / Відданий / Галасливий / Люблячий

Ключові факти

Потребує багато уваги
Може жити у помешканні та надворі
Потребує легкого грумінгу

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