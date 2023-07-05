Абісинська кішка
Про абісинську кішку
Абісинські кішки можуть бути дуже лагідними, але лише коли самі того захочуть. Вони неймовірно чарівні, але можуть бути дуже бешкетливими.
Абісинська кішка весела, активна й любить, коли є з ким погратися. Ці коти прив’язуються до хазяїна та намагаються завжди бути поруч із ним. Абісинська кішка – це товариська, енергійна, віддана та відносно галаслива порода.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Ефіопія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Дружелюбний / Активний / Відданий / Галасливий / Люблячий
Ключові факти
Потребує багато уваги
Може жити у помешканні та надворі
Потребує легкого грумінгу
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