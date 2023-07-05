Абісинські кішки можуть бути дуже лагідними, але лише коли самі того захочуть. Вони неймовірно чарівні, але можуть бути дуже бешкетливими.

Абісинська кішка весела, активна й любить, коли є з ким погратися. Ці коти прив’язуються до хазяїна та намагаються завжди бути поруч із ним. Абісинська кішка – це товариська, енергійна, віддана та відносно галаслива порода.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)