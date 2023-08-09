Балійські коти дуже розумні, жваві й допитливі. Вони можуть бути вимогливими й бажати проводити багато часу в компанії власника. Ці коти не люблять, коли їх ігнорують, і воліють бути в центрі уваги.

Балійські коти мають сильний характер і, зазвичай, дуже гучний голос. Балійські коти зазвичай активні, енергійні та грайливі, навіть у дорослому віці.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)