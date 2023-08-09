Балійська
Про котів балійської породи
Балійські коти дуже розумні, жваві й допитливі. Вони можуть бути вимогливими й бажати проводити багато часу в компанії власника. Ці коти не люблять, коли їх ігнорують, і воліють бути в центрі уваги.
Балійські коти мають сильний характер і, зазвичай, дуже гучний голос. Балійські коти зазвичай активні, енергійні та грайливі, навіть у дорослому віці.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Довга шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 18-22 р.
Відданий / Люблячий / Дружелюбний / Галасливий / Жвавий / Розумний / Активний / Грайливий
Ключові факти
Краще тримати парами
Може жити у помешканні та надворі
Потребує легкого грумінгу
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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