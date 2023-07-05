Британська довгошерста

Британські довгошерсті коти дуже товариські й люблять бути з людьми, особливо зі своїми власниками. За відсутності власника вони охоче граються наодинці, полюбляють спати цілими годинами, а ще обожнюють, коли їх пестять.

Ці коти люблять попоїсти, але через малорухливий спосіб життя можуть швидко набирати вагу. Тому важливо стежити за їхнім раціоном, щоб уникнути надмірної ваги.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)