Британська довгошерста
Про британських довгошерстих котів
Британські довгошерсті коти дуже товариські й люблять бути з людьми, особливо зі своїми власниками. За відсутності власника вони охоче граються наодинці, полюбляють спати цілими годинами, а ще обожнюють, коли їх пестять.
Ці коти люблять попоїсти, але через малорухливий спосіб життя можуть швидко набирати вагу. Тому важливо стежити за їхнім раціоном, щоб уникнути надмірної ваги.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Довга шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-17 р.
Спокійний / Дружелюбний / Тихий / Дружелюбний / Врівноважений
Ключові факти
Багато часу потрібно приділяти грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
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