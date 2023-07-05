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Британська довгошерста

Ці коти мають дружелюбний, урівноважений і мирний характер, а отже, вони добре ладнають з усіма домочадцями.
British Longhair adult in black and white

Про британських довгошерстих котів

Британські довгошерсті коти дуже товариські й люблять бути з людьми, особливо зі своїми власниками. За відсутності власника вони охоче граються наодинці, полюбляють спати цілими годинами, а ще обожнюють, коли їх пестять.

Ці коти люблять попоїсти, але через малорухливий спосіб життя можуть швидко набирати вагу. Тому важливо стежити за їхнім раціоном, щоб уникнути надмірної ваги.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Довга шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 15-17 р.
Спокійний / Дружелюбний / Тихий / Дружелюбний / Врівноважений

Ключові факти

Багато часу потрібно приділяти грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

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