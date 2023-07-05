Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Невська маскарадна

Коти породи невська маскарадна жваві, ніжні й розумні. Вони дуже люблять гратися.
Neva masquerade adult black and white

Про котів породи невська маскарадна

Коти породи невська маскарадна добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Незважаючи на розмір, вони рухливі й полюбляють високо стрибати.

Ці коти потребують уваги власників, але не люблять, коли їх пестять незнайомці.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Росія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 11-15 р.
Жвавий / Розумний / Ніжний / Тихий / Дружелюбний / Енергійний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

Дізнатися більше
Дорослий кіт сибірської породи, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Як піклуватися про здоров’я кота

Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.

Дізнатися більше

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою