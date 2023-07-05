Невська маскарадна
Про котів породи невська маскарадна
Коти породи невська маскарадна добре ладнають з іншими котами, собаками й дітьми. Незважаючи на розмір, вони рухливі й полюбляють високо стрибати.
Ці коти потребують уваги власників, але не люблять, коли їх пестять незнайомці.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Росія
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 11-15 р.
Жвавий / Розумний / Ніжний / Тихий / Дружелюбний / Енергійний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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