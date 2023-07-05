Корніш-рекс
Корніш-рекси – люблячі, товариські коти, що навіть у зрілому віці залишаються грайливими.
Про породу корніш-рекс
Корніш-рекси лише здаються тендітними – насправді це дуже міцна порода. Це ідеальні домашні улюбленці для власників, які хочуть активного кота для всієї родини.
Корніш-рекс – ручний кіт, який залюбки гратиметься з усіма. Ці коти добре ладнають з іншими тваринами, а ще вони стануть чудовими улюбленцями для дітей. Вони полюбляють бігати й лазити, тому їм потрібен простір. Корніш-рекси також полюбляють бути надворі або гуляти в саду.Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Активний / Ніжний / Жвавий / Розумний / Відданий
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Середня тривалість життя: 12-16 р.
Активний / Ніжний / Жвавий / Розумний / Відданий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Потребує перебування надворі
Потребує багато фізичної активності
Потребує перебування надворі
Потребує багато фізичної активності
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