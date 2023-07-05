Селкірк-рекс

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.