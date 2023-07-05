Селкірк-рекс
Про породу селкірк-рекс
Кішки породи селкірк-рекс дуже тихі, толерантні, жваві, урівноважені й розумні.
У британських короткошерстих кішок вони запозичили спокійну вдачу, у персидських – ніжний характер, а в екзотичних – грайливість.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Тихий / Врівноважений / Жвавий / Люблячий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою