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Селкірк-рекс

Історія ефектної породи селкірк-рекс починається в 1987 році, коли народилося кошеня з унікальним кучерявим хутром і звивистими вусами, яке назвали Міс ДеПесто.
Selkirk rex adult black and white

Про породу селкірк-рекс

Кішки породи селкірк-рекс дуже тихі, толерантні, жваві, урівноважені й розумні.

У британських короткошерстих кішок вони запозичили спокійну вдачу, у персидських – ніжний характер, а в екзотичних – грайливість.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сполучені Штати Америки
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Тихий / Врівноважений / Жвавий / Люблячий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Терпляче ставляться до інших тварин і дітей

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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