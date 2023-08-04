Усе, що слід знати про породу



Завдяки своїм широко розставленим круглим очам, екстравагантній шерсті, пухнастим вухам і разючим хвостам, схожим на пензлики, представники цієї породи – справжні російські красені. Проте якщо ви очікуєте крижаного темпераменту, що відповідає їхньому походженню з крижаних сибірських країв, на вас чекає невеликий шок. Ці чудові коти – великі поціновувачі ніжностей, які просто хочуть бути поруч зі своїми двоногими. Вони буквально ходитимуть за вами по всьому будинку та притискатимуться до ваших колін, пропонуючи себе як своєрідну котячу грілку.

Сибірські коти навіть «розмовлятимуть» із вами. Ця порода спілкується зі своїми господарями за допомогою милих звуків і традиційніших муркотіння та нявкання.

Комунікабельні сибірські коти чудово ладять з іншими тваринами й дітьми. Вони грайливі та спортивні за своєю природою, що іноді може виражатися в енергійних стрибках на меблі або шаленому побитті курсора на екрані комп’ютера. Однак у цих котів є і спокійна, умиротворена сторона. Не дивно, що представників сибірської породи іноді використовують як терапевтичних котів.