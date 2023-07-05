Сноу-шу
Про котів породи сноу-шу
Сноу-шу – спокійні коти, добре пристосовані до життя в сім’ї. Вони товариські, дружелюбні та добре ладнають з іншими тваринами й дітьми.
Більшість сноу-шу особливо прив’язуються до одного господаря, залишаючись близькими з іншими членами сім’ї. Коти цієї породи дуже грайливі й вимагають уваги власника. Вони дуже розумні, допитливі, активні й мають ніжний, мелодійний голос.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Дружелюбний / Дружелюбний / Грайливий / Розумний / Активний
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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