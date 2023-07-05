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Сноу-шу

Кожен представник породи сноу-шу унікальний, адже котів з однаковим забарвленням не існує.
Snowshoe adult black and white

Про котів породи сноу-шу

Сноу-шу – спокійні коти, добре пристосовані до життя в сім’ї. Вони товариські, дружелюбні та добре ладнають з іншими тваринами й дітьми.

Більшість сноу-шу особливо прив’язуються до одного господаря, залишаючись близькими з іншими членами сім’ї. Коти цієї породи дуже грайливі й вимагають уваги власника. Вони дуже розумні, допитливі, активні й мають ніжний, мелодійний голос.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Великобританія
Шерсть: Коротка шерсть
Категорія розміру: Середні
Дружелюбний / Дружелюбний / Грайливий / Розумний / Активний

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може жити у помешканні та надворі
Потребує багато уваги

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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