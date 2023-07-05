Сноу-шу – спокійні коти, добре пристосовані до життя в сім’ї. Вони товариські, дружелюбні та добре ладнають з іншими тваринами й дітьми.

Більшість сноу-шу особливо прив’язуються до одного господаря, залишаючись близькими з іншими членами сім’ї. Коти цієї породи дуже грайливі й вимагають уваги власника. Вони дуже розумні, допитливі, активні й мають ніжний, мелодійний голос.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)