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Сомалійська

Сомалійські коти дуже розумні та полюбляють веселощі. Вони часто бавляться з іграшками, іноді відкривають шафи й граються з водою.

Про сомалійську породу

Сомалійські коти – це довгошерста порода, споріднена з абісинською. Ці коти поєднують у собі красу й індивідуальність.

Їм притаманні всі риси, яких ми чекаємо від тварини-компаньйона. Сомалійські коти жваві, кмітливі, цікаві й активні. А коли вони вже не хочуть гратися, ці тварини прагнуть від власників уваги та ніжності.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Сомалі
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Активний / Розумний / Грайливий / Ніжний

Ключові факти

Потребує багато фізичної активності
Потребує перебування надворі
Потребують помірного грумінгу

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

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