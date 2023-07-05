Сомалійська

Сомалійські коти – це довгошерста порода, споріднена з абісинською. Ці коти поєднують у собі красу й індивідуальність.

Їм притаманні всі риси, яких ми чекаємо від тварини-компаньйона. Сомалійські коти жваві, кмітливі, цікаві й активні. А коли вони вже не хочуть гратися, ці тварини прагнуть від власників уваги та ніжності.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)