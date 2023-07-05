Сомалійська
Про сомалійську породу
Сомалійські коти – це довгошерста порода, споріднена з абісинською. Ці коти поєднують у собі красу й індивідуальність.
Їм притаманні всі риси, яких ми чекаємо від тварини-компаньйона. Сомалійські коти жваві, кмітливі, цікаві й активні. А коли вони вже не хочуть гратися, ці тварини прагнуть від власників уваги та ніжності.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Сомалі
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Активний / Розумний / Грайливий / Ніжний
Ключові факти
Потребує багато фізичної активності
Потребує перебування надворі
Потребують помірного грумінгу
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
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