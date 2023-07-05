Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись

Турецький ван

Турецький ван любить гратися з водою та є єдиною відомою породою котів, які плавають із власної волі.
Turkish van adult black and white

Про породу турецький ван

Турецький ван – це віддана, любляча й ніжна порода, яка водночас є дуже розумною та надзвичайно активною. Їм потрібно багато рухатися, зокрема гуляти надворі або грати з інтерактивними іграшками для котів.

Турецького вана не радять заводити сім’ям із дуже маленькими дітьми, оскільки ці коти мають досить розвинену мускулатуру й часто стають на задні лапи, якщо їх спровокувати, а також граються в досить грубий спосіб.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)

Специфічні характеристики порід

Країна: Туреччина
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Відданий / Люблячий / Ніжний / Активний / Розумний / Галасливий

Ключові факти

Потребують помірного грумінгу
Може не дуже добре ладнати з дітьми
Може жити у помешканні та надворі

Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровий початок життя

На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.

Дізнатися більше
Дорослий кіт сибірської породи, що сидить, у відтінках сірого на білому тлі

Як піклуватися про здоров’я кота

Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.

Дізнатися більше

Поставте лайк та поділіться цією сторінкою