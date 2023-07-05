Турецький ван
Про породу турецький ван
Турецький ван – це віддана, любляча й ніжна порода, яка водночас є дуже розумною та надзвичайно активною. Їм потрібно багато рухатися, зокрема гуляти надворі або грати з інтерактивними іграшками для котів.
Турецького вана не радять заводити сім’ям із дуже маленькими дітьми, оскільки ці коти мають досить розвинену мускулатуру й часто стають на задні лапи, якщо їх спровокувати, а також граються в досить грубий спосіб.
Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)
Специфічні характеристики порід
Країна: Туреччина
Шерсть: Середня шерсть
Категорія розміру: Середні
Відданий / Люблячий / Ніжний / Активний / Розумний / Галасливий
Ключові факти
Потребують помірного грумінгу
Може не дуже добре ладнати з дітьми
Може жити у помешканні та надворі
Здоровий початок життя
На початку свого життя кошенята проходять через значні фізичні та поведінкові зміни, а їхнім власникам за короткий час доводиться опанувати багато нових знань. Дізнайтеся, як забезпечити кошеняті найкращий початок життя, щоб воно виросло сильним і здоровим.
Як піклуватися про здоров’я кота
Отримайте практичні поради із забезпечення найкращого догляду за котом на кожному етапі його життя.
Поставте лайк та поділіться цією сторінкою