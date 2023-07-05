Турецький ван – це віддана, любляча й ніжна порода, яка водночас є дуже розумною та надзвичайно активною. Їм потрібно багато рухатися, зокрема гуляти надворі або грати з інтерактивними іграшками для котів.

Турецького вана не радять заводити сім’ям із дуже маленькими дітьми, оскільки ці коти мають досить розвинену мускулатуру й часто стають на задні лапи, якщо їх спровокувати, а також граються в досить грубий спосіб.

Джерело: ключові факти та характеристики із сайту організації World Cat Congress (WCC)