Кішки не вміють розмовляти, використовуючи звичну мову. Однак це не означає, що вони взагалі не здатні спілкуватися. Домашні тварини можуть демонструвати своє ставлення до того, що відбувається, за допомогою жестів та окремих звуків. Щоб вчасно визначати потреби улюбленця, власник може вивчити мову тіла кішки.

Хвіст

Хвіст має ключове значення у системі жестів тварини. Високо піднятий хвіст може сигналізувати, що кішка задоволена і хоче поспілкуватися. Якщо кінчик опущений, улюбленець перебуває у гарному настрої.

Якщо кішка квапливо рухає хвостом у різні боки, це означає, що вона незадоволена ситуацією, що відбувається навколо неї. Про роздратування улюбленця може розповісти і абсолютно рівний, витягнутий у пряму лінію хвіст, наприклад, коли тварина побачила на своїй території чужинця.

Якщо кішка опустила хвіст униз, мабуть, вона боїться або чимось стурбована. А якщо хвіст піднятий вгору і тремтить, це знак, що кіт планує мітити територію. Ще один спосіб позначити свою територію – потертися головою або всім тілом об предмети та кути стін. Якщо ж улюбленець треться об ногу власника, це часто вітальний знак – кішка рада вас бачити.

Тулуб

Важливо враховувати й положення тулуба. Кішка біжить попереду, повернувшись задом до власника? Вона йому довіряє.

Якщо улюбленець хоче привернути вашу увагу (наприклад, просить їжу), ви побачите кілька характерних жестів: тварина почне крутитися біля ніг, чіпати вас лапою.

Коли ваша кішка розслаблена і почувається у безпеці, вона може перевернутися на спину та показати свій живіт. В іншому контексті кішка, що лежить на спині та оголює живіт, демонструє, що вона готова дати відсіч агресору, оскільки ця поза дає змогу бути готовим до нападу та ефективно захищатися. Така поведінка особливо яскраво проявляється в іграх з іншими кішками. У будь-якому випадку позиція лежачи на спині не є запрошенням потерти живіт. Щоб уберегти руку від гострих кігтів, краще або не чіпати улюбленця зовсім, або трохи потерти йому голову.

Ще один показник того, що кіт задоволений і розслаблений: він мне лапами ковдру на ліжку або ваші коліна, а іноді навіть повітря. Деякі кішки одночасно муркочуть або пускають слину. Така звичка формується, коли кошенята смокчуть груди мами-кішки. Дорослий улюбленець продовжує так поводитися, відтворюючи приємні відчуття з минулого.

Кішка вигнула спину? Вона дуже налякана і хоче виглядати більше та страшніше.

Вуха

Положення вушних раковин – ще один зовнішній прояв настрою кішки. Зазвичай вуха тварини стоять вертикально та спрямовані вперед. Спрямовані вперед вуха вказують на те, що кішка почувається впевнено та спокійно. Якщо улюбленця зацікавив якийсь звук, ймовірніше, він не повертатиме голову, а відведе вухо в напрямку шуму.

А от якщо тварина щільно притиснула вуха до голови та відвела їх назад, це означає тільки одне – кішці страшно (іноді вуха в такому положенні ще називають вухами-літаками). Якщо ж такий жест супроводжується вокалізацією (шипіння, гарчання), улюбленець готовий атакувати та так хоче відлякати кривдника, який зазіхнув на його територію.

Під час ігор, коли кіт готовий бігти, наприклад, за іграшковою мишкою або вудкою, він приймає позицію для полювання, а його вуха в цей час трохи опущені вниз і розведені в сторони.

Очі

Тіло, хвіст та вуха кішки, ймовірно, розкажуть вам багато про настрій улюбленця. Але якщо ви ще не впевнені, подивіться на його очі.

Зіниці – ще один хороший показник, який допомагає визначити, наскільки кіт розслаблений або збуджений. Якщо його зіниці маленькі, він трохи мружиться, ніби дрімає, це означає, що в нього миролюбний настрій. Він спокійний і відчуває себе в повній безпеці.

Коли зіниці кішки великі та розширені, це свідчить про те, що вона збуджена. І це може бути в двох ситуаціях: у неї грайливий настрій або кішка відчуває страх, готова захищатися. Тому розшифровувати таку ознаку, як розширені зіниці, завжди потрібно з урахуванням поточного контексту.

Рот

На відміну від людини, кішка не здатна виражати за допомогою мордочки безліч емоцій. Однак дещо ви можете дізнатися про настрій улюбленця, уважно спостерігаючи за його ротом.

Іноді можна помітити, як тварина нервово дивиться у вікно, квапливо посмикуючи щелепою. Цей жест сигналізує про те, що улюбленець побачив потенційну здобич: комаху або птаха. Кішка може нявкати або видавати інші звуки. Це означає, що її переповнює спектр емоцій – від збудження при погляді на здобич до розчарування через невдале полювання.