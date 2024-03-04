Органи почуттів кішки

Як кішки сприймають навколишній світ?

Чи думали ви про те, як ваш улюбленець зчитує те, що відбувається навколо? Для ідентифікації об'єктів ссавці використовують систему органів чуття: смак, зір, нюх, дотик і слух. Як виявилось, це ще не все.

Як влаштовані органи зору кішки





Специфіка зору кішки пояснюється її видовою особливістю. Оскільки кішка належить до хижаків, вона може «зчитувати» незначні рухи об'єкта навіть в умовах поганої видимості, що дозволяє їй легко вистежувати здобич.

Зіниця кішки напрочуд адаптивна: при надмірному освітленні вона максимально звужується, а в сутінках — розширюється. Однак здатність кішок бачити у темряві дещо перебільшена. Улюбленцю потрібно менше світла, ніж людині, щоб розрізняти предмети. Але кішка не може бачити в суцільній темряві. Для цього їй знадобиться хоча б невеличке джерело світла, на зразок місяця чи зірок.

Око кішки не розрізняє спектр відтінків, доступний людському оку. Деякі вчені вважають, що кішки бачать тільки синій та сірий кольори, в той час як інші додають до цього списку жовтий. Важливо пам'ятати про колірну гамму, наприклад, при купівлі іграшок для улюбленця. Жовті та сині іграшки йому сподобаються більше, ніж червоні. Також варто зауважити, що кішка здатна розрізняти приблизно 20 варіацій сірого кольору, що збільшує шанси тварини на успішне полювання вночі.

Слух у котів





Діапазон звуків, що вловлюється кішкою, у кілька разів ширший за той, який розрізняє людина. Тварина може легко визначити джерело шуму. Це стає можливим завдяки анатомічній будові вушної раковини та здатності кішки рухати кожним вухом окремо в різних напрямках.

За словами учених у кішки добре розвинений музикальний слух. Це допомагає їй вловлювати найменші відтінки тонів і розпізнавати своє ім'я серед інших слів, що вимовляються людиною. Улюбленець чудово реагує на індивідуальну інтонацію та тембр голосу власника.

Поговоримо про смак





Незважаючи на те, що деякі кішки дуже вибагливі в їжі, їхня смакова палітра відрізняється від людської. У котів лише кілька сотень смакових рецепторів (якщо точніше, то 473), порівняно з більш ніж 9000 у людей. Язик тварини слабо розрізняє солоне, тому улюбленець здатний довго ласувати, наприклад, солоною рибою. Кішки добре ідентифікують відтінки кислого смаку і є великими поціновувачами «умамі» — солодкуватого білкового смаку.

Ви могли чути, що собаки люблять солодке. Що стосується кішок, то у них відсутній ген солодкого, який допомагає їм відчувати смак солодкої їжі. Експерти вважають, що кішки можуть бути єдиними ссавцями з такою особливістю. Хоча деякі власники переконані, що їхня кішка ласунка, ймовірніше, привабливими солодкі продукти робить вміст жиру, а не смак. Майте на увазі, що солодкі продукти є небезпечними для здоров'я котів.

Продукти, які не слід пропонувати вашій кішці, — це все, що має гіркий смак, наприклад, лимони. Смакові рецептори кішок інтерпретують гірке, як отруйне та небезпечне. З цієї причини, щоб відвадити улюбленців від псування меблів, використовують гіркі рідини та спреї.

Нюх як спосіб пізнання світу





Усього у кішок налічується від 45 до 200 мільйонів чутливих до запаху клітин у носі (нейронів нюхових рецепторів). Водночас у людей їх лише 10 мільйонів.

Нюх відіграє важливу роль при вивченні кішкою їжі. Якщо внаслідок захворювання в улюбленця ослаб нюх, йому не вдасться «зчитати» необхідну інформацію про їжу. У такому разі тварина може відмовитися навіть від улюблених ласощів.

Запахи — важлива частина котячої комунікації, тому коти люблять мітити територію. Кішка легко відчує неприємний для неї аромат, тоді як для людини цей запах буде ледве вловимим або зовсім невідчутним.

Кішка відчуває тілом

Ще один спосіб вивчення простору котами — вуса. Біля їхньої основи розташована велика кількість нервових закінчень, завдяки чому кішка відчуває рух повітря та об'єкти, яких вона торкається своїми вібрисами. Іншими словами, вуса допомагають тварині орієнтуватися у просторі.

Голова та подушечки лап кішки теж дуже чутливі. Улюбленець також дуже тонко відчуває перепад температур і зміну атмосферного тиску.

Рівновага як особливий дар





Унікальна здатність кішки рухатися по вузьких та високих поверхнях відома багатьом. Кішка може граційно прогулюватися карнизом будинку, а при падінні приземлятися на чотири лапи.

Пропріоцепція — це здатність контролювати положення свого тіла у просторі. Внутрішнє вухо, як надчутливий датчик, може аналізувати зміни положення голови, порівнюючи їх з показниками тиску, які одержують сухожилля та м'язи.

На жаль, така особливість органів чуття у кішок не робить із вашого улюбленця супертварину. Тому важливо вберегти його від падінь з висоти: встановіть на вікнах сітку-антикішку і не залишайте їх на провітрювання, оскільки в спробі вибратися на вулицю тварина може застрягти в отворі і травмуватися. Якщо улюбленець таки отримав травму, негайно покажіть його ветеринарному лікарю.