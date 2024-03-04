Як чують кішки

Як влаштований слуховий апарат кішки та які звуки вона здатна сприймати?

За своєю природою кішка — це сутінковий хижак, у неї добре розвинені всі органи чуття, зокрема, слух.

Як кішки чують людей та різні звуки? Кішка здатна блискуче розпізнавати звукові сигнали, що надходять у вухо. Багато в чому це відбувається завдяки конусоподібній формі вушної раковини та її рухливості. Улюбленець не тільки чує, визначає місце виникнення звуків, а й запам'ятовує їх. Вушна раковина кішки здатна як вловлювати, так і посилювати звукові хвилі.

Вуха у кішок складаються з кількох частин: зовнішньої, середньої та внутрішньої. Видима частина, починаючи від кінчика і закінчуючи барабанною перетинкою, — це зовнішнє вухо. Воно утворене хрящовою пластиною. Найчастіше це пряма та плоска хрящова тканина (виняток становлять лише носії Fd-мутації, у яких хрящова пластина заломлена вперед). Представники скотіш-фолдів, наприклад, знамениті своїми маленькими вушними раковинами, щільно притиснутими до голови.

Слуховий прохід складається зі слухових каналів, розміщених перпендикулярно один до одного. Така будова захищає барабанну перетинку від травм.

У внутрішній поверхні вушного каналу розташовані залози, відповідальні за вироблення сірки коричневого кольору. Якщо сірка виробляється надмірно, це може сигналізувати про розвиток хвороби.

Середнє вухо надійно приховане у так званій «кістковій кишені». Воно складається з невеликих кісток, що передають звук від перетинки у внутрішню частину вуха.

Скронева кістка служить захистом внутрішнього вуха. Тут розміщений кортіїв орган, головне завдання якого — перетворення звукового коливання на нервовий імпульс.

Вуха кішки здатні рухатися як синхронно, так і незалежно одне від одного, що дає змогу одночасно стежити за кількома джерелами звукових сигналів. У цьому процесі задіяно понад 30 м'язів (для порівняння — у людини їх лише шість).

Як далеко чують кішки? Вони чудово вловлюють шелест упаковки з кормом, що відкривається, навіть якщо перебувають в іншій кімнаті за зачиненими дверима. Під час полювання тварина реагує лише на шарудіння здобичі, а також може визначити тип, розмір і місцеперебування цієї здобичі (вухо кішки вловлює найдрібніші відмінності в звуку аж до однієї десятої тональності). Це свідчить про виняткову чутливість слухового органу кішки. Водночас різкі та гучні звуки дезорієнтують і лякають її і можуть спричинити стрес.

Вченими достовірно не вивчений повний діапазон звуків, які може розпізнавати котяче вухо. На даний момент відомо, що кішки вловлюють звуки до 64 кГц. Незважаючи на те, що ці тварини не здатні відтворювати ультразвук, вони чудово його чують. Це робить кішку універсальним мисливцем, даючи змогу вистежити та зловити гризунів, які спілкуються за допомогою ультразвуку.

На відміну від людей, кішки мають велику кількість нервових закінчень, що передають звукові дані в головний мозок. Тому їхня слухова пам'ять чудова. Улюбленець швидко запам'ятовує свою кличку та звуки, які регулярно використовує власник для того, щоб покликати його ближче. Завдяки своїй винятковій здатності запам'ятовувати почуте, кішки чудово піддаються дресируванню.

Кішки, як і люди, можуть мати проблеми зі слухом або навіть повну глухоту внаслідок отримання травми вуха, розвитку інфекції або дегенеративних змін у похилому віці. Глухота нерідко пов'язана з генетичною схильністю. Частота генетичної глухоти висока у білих кішок з блакитними очима (проте, не всі з них глухі).

Дуже важливо забезпечити звуковий комфорт у приміщенні, де утримується улюбленець. Враховуйте, що різкі звуки та гучна музика здатні завдати тварині серйозного дискомфорту. Крім того, не забувайте про гігієну органів слуху. Якщо ви помітили, що кішка почала чути гірше або є підозра на вушну інфекцію, зверніться до ветеринарного лікаря.