Вік кішки за людськими мірками

А ви замислювалися над тим, скільки років було б вашому улюбленцю, якби він був людиною? Наскільки взагалі реально розрахувати вік кішки за людськими мірками? Дехто вважає, що один рік котячого життя дорівнює семи рокам нашого. За іншою версією, котячий рік прирівнюють до дев'яти людських. Давайте дізнаємося, чи правильні такі висновки.

Порівняння етапів розвитку кішки та людини

Як вирахувати вік кота порівняно з людськими роками? На жаль, визначити вік кішки за людськими мірками зі 100% точністю неможливо. Ми можемо лише провести деякі паралелі між ключовими віковими етапами людини та тварини. Для порівняння: у людини віком, що вказує на фізіологічну, інтелектуальну та статеву зрілість, вважається 18-21 рік. У кішки зрілість умовно настає у 1-1,5 року.

Приблизно в 40-50 років організм людини зазнає низки змін. Стосовно кішок, то перші ознаки старіння на клітинному рівні у них проявляються у 7 років. Чи можемо ми визначити співвідношення між двома віковими показниками?

Життєві етапи кішки

Щодо життєвого циклу кішки, то вчені виділяють кілька ключових етапів. Тварині, як і людині, властиво проходити стадію розвитку. У кішок вона триває приблизно 12 місяців від народження. Для представників породи «норвезька лісова кішка» та мейн-кунів цей період може становити до 15 місяців.

Перші пів року життя умовно можна поділити на кілька стадій:

Неонатальний період тривалістю приблизно два тижні з народження.

Перехідний період. З другого до шостого тижня.

Етап відлучення від кішки-матері, який починається після шостого тижня життя кошеняти і закінчується приблизно у 12 тижнів.

Пізній педіатричний етап. Триває від трьох до шести місяців.

У перші місяці після народження кошеня проходить важливі стадії фізичного та психоемоційного становлення. Воно розвивається під час ігор із родичами, навчається комунікувати з іншими особинами та людиною, формуючи соціальні реакції. Тому важливо не відлучати кошеня від матері надто рано. Особливо якщо йдеться про племінне розведення представників певної породи.

Спілкування зі ссавцями інших видів допомагає кошеняті у самоідентифікації. Тварина вчиться відрізняти родичів від інших представників фауни.

З 12-15 місяців і до п'яти років кішка вважається молодою, а тварина віком 5-7 років — зрілою. Захворювання ясен та зубів — поширена проблема в улюбленців віком від 7 років. Погіршується також зір та слух, слабшає нюх. Уповільнюється обмін речовин, що може проявлятись у появі надмірної ваги.

А ось після досягнення 10-12 років тварини, навпаки, часто худнуть. Таке явище називають віковою кахексією. Тому для котів похилого віку рекомендується вибирати адаптовані лінійки кормів з м'якою текстурою, яскравими ароматичними та смаковими властивостями. Також у тварин похилого віку спостерігаються порушення роботи нервової системи. Їм все важче орієнтуватися у просторі, порушується режим сну.

Інтенсивність змін у кожної кішки різна. Деякі улюбленці ще зберігають колишню активність та хорошу фізичну форму. Підтримати здоров'я тварини допомагає догляд: психологічно комфортні умови утримання, збалансоване та адаптоване під індивідуальні потреби харчування, регулярні огляди у ветеринарного лікаря. Своєчасна діагностика дає можливість виявляти захворювання на ранніх етапах.

Тривалість життя кішки

Сучасні домашні кішки живуть у кілька разів довше, ніж їхні пращури 50 років тому. Якщо наприкінці минулого століття тривалість життя таких тварин була не більш ніж 9 років, то сьогодні середній вік кішки сягає 12-16 років. Зустрічаються і довгожителі, які живуть до 18-20 років і довше.

Істотне збільшення тривалості життя домашніх тварин стало можливим з кількох причин. Насамперед це пов'язано з покращенням якості корму, що пропонують виробники. Спеціальні раціони розроблені кваліфікованими технологами та відповідають потребам певних груп тварин.

Друга причина — контроль популяції. Стерилізація та кастрація улюбленців накладають на власників певну відповідальність: необхідно ще ретельніше стежити за якістю харчування та набором ваги кішки. Також стерилізація дозволяє скоротити кількість смертей, спричинених наслідками статевої охоти та захворюваннями репродуктивної системи.

Стрімкий розвиток ветеринарної медицини, зокрема, сучасних методів діагностики та профілактики, дають можливість виявити захворювання на ранній стадії або навіть запобігти його розвитку. Водночас дедалі більше господарів приділяє підвищену увагу здоров'ю домашніх тварин, відвідуючи ветеринарного лікаря кожні пів року і виконуючи його рекомендації. Це ще дві вагомі причини, чому сучасні кішки живуть довше за своїх предків.