Кошеня чхає: у чому причина й чи потрібна допомога?

Перебування в одному домі з улюбленцями дає змогу стати свідками їхнього повсякденного життя, зрозуміти особливості стану та поведінки. Власникам тварин іноді доводиться спостерігати, як улюбленець чхає. Як і люди, кішки чхають для того, щоб позбутися пилу, шерсті або інших сторонніх частинок у носі.

Але іноді кошеня чхає так довго і часто, що дбайливий власник починає турбуватися про його здоров'я. У цьому випадку важливо зрозуміти причину чхання, а, виходячи з причини, усунути фактор, який викликає таку реакцію.

Одна з найпоширеніших причин, через які кошеня чхає, — потрапляння до носових дихальних шляхів стороннього тіла. Якщо постійне чхання затягується надовго, це може означати, що улюбленець не може самостійно позбутися подразника. Ви можете допомогти йому, звернувшись до ветеринарного лікаря. Він огляне ніс і, виявивши подразник, обережно витягне його.

Часте чхання може бути спровоковане й іншими факторами. Наприклад, алергія на якусь речовину: парфуми, сигаретний дим, пух тополі, пилок, плісняву, приправи, побутову хімію. У цьому випадку проблема усувається ізоляцією кошеняти від подразника. Намагайтеся простежити за твариною і зрозуміти, коли і за яких умов вона чхає. Це досить складне завдання, яке не завжди вдається вирішити самостійно.

Згадайте, що змінилося в оточенні кошеняти. Можливо, ви почали користуватися новими засобами для прибирання та прання, купили нові парфуми чи лак для волосся. Або в оточенні улюбленця відбулися на перший погляд незначні зміни, наприклад, почалося цвітіння домашніх чи садових рослин. Іноді подразнення та алергічну реакцію здатні викликати предмети, від яких, здається, неможливо було цього очікувати: корм, вітамінна добавка, наповнювач для котячого лотка, гігієнічні або доглядові засоби для тварин. У цьому випадку варто негайно припинити використання цих продуктів. Кошеня рекомендується вимити, оскільки алергени можуть осісти на його шерсті. Можна також провітрити приміщення, провести вологе прибирання.

Іноді чхання спричиняють респіраторні, вірусні чи грибкові захворювання. Відрізнити чхання через вірус або грибки допоможуть кілька супутніх симптомів: блювання, важке дихання, підвищення температури, виділення з носа та/або очей.

Астма також здатна призвести до проявів патологічного чхання у кошеняти. У цьому випадку надзвичайно важливо вчасно зрозуміти, що улюбленець чхає дуже часто і сильно, і звернутися до ветеринарної клініки. Патологічне чхання може свідчити про серйозну проблему, тому відкладати лікування небезпечно. Якщо кошеня чхає занадто часто, і ви не можете зрозуміти причину такого прояву, якнайшвидше зверніться за консультацією до ветеринара, який визначить причину проблеми та призначить потрібне лікування.