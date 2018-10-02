Що відбувається під час вагітності кішки



Тривалість вагітності кішки складає близько 65 днів, хоча може і варіювати від 61 до 72 днів. Протягом перших двох триместрів вагітності її організм накопичує жир, щоб підготуватися до появи кошенят. В останньому триместрі вагітності вся вага, яку вона набирає, залежить від росту плодів.

Найкращий для кішки спосіб отримати необхідні поживні речовини та набрати вагу, що потрібні для народження й годування кошенят, – це раціон із високим вмістом жиру. Проте його слід ретельно контролювати, щоб не спричинити появу надмірної ваги.

Контроль ваги вагітної кішки

Хоча вага кішки збільшується впродовж перших двох триместрів вагітності, вона не повинна зрости більше ніж на 40% від оптимальної. Ожиріння може призвести до ускладнень під час пологів, а також до подальших проблем зі здоров’ям кішки. Таким чином, правильні їжа та спосіб харчування вагітної кішки мають важливе значення для захисту її здоров’я та здоров’я кошенят.

Чим і як годувати вагітну кішку

На ранніх термінах вагітності кішці потрібен раціон із високим вмістом жиру, спеціально призначений для підтримки вагітності й подальшого утворення молока, яким вона годуватиме кошенят. Змінюйте її раціон поступово, дотримуючись спочатку такої пропорції: 25% нового корму та 75% звичного. За п’ять-сім днів можна повністю перевести кішку на новий раціон. Це допоможе запобігти розладам травлення, до яких можуть призвести різкі зміни в раціоні.

Упродовж вагітності енергетичні потреби кішки зростатимуть приблизно на 10% щотижня. На останніх етапах вагітності вона споживатиме на 70% більше енергії, ніж зазвичай. У такому разі краще збільшувати не порції, а калорійність, оскільки організму кішки може бути складно перетравлювати великі об'єми їжі.