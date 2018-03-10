Перший рік життя вашого вихованця найважливіший. За цей проміжок часу відбуваються серйозні зміни в організмі та поведінці тварини. Яким буде ваше кошеня у 2 місяці, півроку та старше?





Умовно 12 місяців після народження можна поділити на 3 основні етапи (неонатальний, активний рост, фаза консолідації), особливості кожного з яких варто знати дбайливому власнику. Як відбувається розвиток вихованця та як його підтримати в цей період? Читайте далі, щоб переконатися, що ви робите все правильно.





Неонатальний період (до 3 тижнів)

Перший рефлекс у кошенят — смоктальний. Відразу після народження вони знаходять соски матері й починають пити молоко. Цікаво, що у кожного кошеняти є свій улюблений сосок, до якого він прикладається протягом усього періоду грудного вигодовування. У перші кілька годин після пологів у кішки виробляється молозиво — густа жирна субстанція, багата на вітаміни та жири, а також материнські антитіла, котра сприяє захисту від ряду інфекційних захворювань вже з раннього віку. Тому прикладати кошенят до сосків матері потрібно якомога раніше.





У перші дні кошенята практично не рухаються, вони ще сліпі та глухі. Зазвичай на 5-10 день кошенята розплющують очі. Але іноді цей термін може суттєво змінитися — на це впливає порода, тривалість вагітності та умови утримання тварин. Прибавка у вазі в цей час може бути від 10 до 30 г на добу. Але головне — це стабільний апетит та нормальне самопочуття кошенят та кішки. У разі відмови дорослої тварини годувати кошенят слід терміново вживати заходів.





З другого тижня кошенята потроху встають, але більшу частину часу вони все ж таки витрачають на сон. З другого-четвертого тижня життя з'являються перші молочні зуби, а загалом їх буде 26 до зміни на корінні в більш дорослому віці.

Відлучення від матері (вік 1-2 місяці)

Це ще один період, який можна додати до трьох вищезгаданих. Через місяць після народження у кошеняти вже сформовані слух і нюх, воно міцно тримається на ногах, дуже активне, грається з іншими кошенятами, а також жваво цікавиться всім, що його оточує. Його інтерес приваблює і миска кішки із сухим кормом — воно із задоволенням куштує тверду їжу. Як тільки ви це помітили, можна розпочинати процес відлучення від грудного вигодовування. Робіть усе поступово.





До 8-го тижня кошеня має повністю відлучитися від грудного вигодовування та перейти на самостійне харчування. Процес переходу від рідкої їжі до твердої повинен відбуватися поступово, інакше тварина може порушити травлення. Важливо вибрати раціон, що відповідатиме смаковим уподобанням, віку та потребам організму вашого вихованця. Полегшити процес відлучення допоможе спеціально розроблений для кошенят на даному етапі розвитку корм Mother&Вabycat.





Період інтенсивного росту (вік 2-4 місяці)

У цей період у кошеняти також формується модель поведінки вдома. Велику роль у цьому відіграє виховання тварини, і зайнятися ним може вже новий господар, тому що приблизно у віці 8 тижнів відбувається повне відлучення від матері та переїзд у новий дім.





Цей період — це також початок проведення обов'язкової вакцинації кошеняти та обробки від паразитів. Скласти план вакцинації допоможе ветеринарний спеціаліст. Він зможе проконтролювати стан тварини до та після щеплення.





Кошеня вже може самостійно їсти корм, але важливо пам'ятати, що його травлення все ще може бути чутливим. Тому звертайте увагу, щоб у складі корму було враховано потреби у поживних речовинах на конкретному етапі розвитку кошеняти.





Режим сну кошеняти стає майже таким самим, як у дорослої кішки. Завершується адаптація до зовнішнього світу. І якщо вона пройшла успішно, вихованець без страху знайомитиметься з іншими тваринами, гратиметься з ними, контактуватиме з членами сім'ї.

Фаза консолідації (від 4 місяців)

Цей період ще називають безперервним ростом — кошеня поступово набуває характеристик дорослої тварини. У 12-15 місяців фаза закінчується.





На цьому етапі молочні зуби поступово замінюються на 30 корінних. Приблизно до восьми місяців кошеня набирає 80% дорослої ваги.





Будьте готові, що саме зараз молоді кішки почнуть мітити територію, що свідчить про початок статевого дозрівання та необхідність обговорити стерилізацію (кастрацію) з ветеринаром.





Оскільки кошеня дорослішає, час поступово переводити його на дорослий корм, що враховує особливості породи та утримання.





Але не лише фізичні зміни характерні для фази консолідації. Швидше за все ви помітите і зміни у поведінці вихованця: він прагнутиме домінувати, намагатиметься зайняти більш “вигідне” місце в ієрархії мешканців дому. Підтримати раніше встановлені норми поведінки та розпорядок дня — ваш обов'язок.





Починаючи приблизно з 12 місяців, а для представників великих порід з 15 місяців, кішка стає дорослою. Тут вже набирають чинності правила закріплення базового виховання та годування для дорослих особин. Якщо з належною увагою підійти до дорослішання кошеняти та врахувати нюанси кожного етапу розвитку, шанси виростити здорову стабільну тварину значно вищі!



