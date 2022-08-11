Нам звичний образ кошеняти, що п'є з блюдця молоко. Однак багато класичних уявлень про тварин на перевірку виявляються помилковими. Виникає питання щодо новонароджених кошенят: чи можна їх годувати коров'ячим молоком? І чим підтримувати кошенят, якщо кішка припинила лактацію?

Особливості харчування кошенят

Кошенята ростуть швидко й мають досить високі енергетичні потреби. Тому їм потрібен висококалорійний корм із набором специфічних поживних речовин, вітамінів та мінералів.

Крім того, кошенята потребують особливого режиму годування. Приблизний графік може мати такий вигляд:

до 2 місяців — 6-8 разів на день;

до 3 місяців — 5 разів;

до 6 місяців — 4 рази;

до 12 місяців — 3 рази;

від 12 місяців — 2 рази (але якщо доросла тварина самостійно дозує порцію, то може підходити до миски близько 10-12 разів на день).

Склад корму також змінюється в залежності від віку. До чотирьох тижнів кошенятам потрібне молоко матері, а потім починається процес відлучення від материнського молока.

Чи можна давати кошенятам коров'яче чи козяче молоко

Кишковик кошеняти виробляє фермент — лактазу, що переробляє молочний цукор (лактозу). У міру привчання до твердої їжі лактаза зазвичай перестає вироблятися, а молочний цукор — розщеплюватися. Ось чому давати коров'яче або козяче молоко кішкам у дорослому віці не рекомендується — продукт здатний спричинити розлад травлення.

Чи можна маленькому кошеняті давати магазинне молоко? Кошеня потребує материнського молока, що значно відрізняється за складом від коров'ячого або козячого.

Яке молоко можна давати

Якщо у кішки немає молока або потрібно вигодувати кошеня, яке втратило матір, найбільш оптимальним варіантом може стати збалансований замінник, близький за складом до котячого молока. Наприклад, ROYAL CANIN® Babycat Milk, рекомендований для самостійного вигодовування кошенят від народження і до моменту відлучення. Продукт містить нутрієнти, необхідні для здоров'я кошеняти, зокрема:

риб'ячий жир,

вітаміни А та D,

таурін (амінокислота),

мінерали — залізо, мідь, кальцій, йод, марганець, цинк та селен.

У складі замінника є високозасвоювані білки, пребіотики та лактоза. Він підтримує здорове зростання та розвиток вихованця.

Що робити, якщо у кішки, яка годує, пропало молоко

Відсутність лактації у кішки можуть викликати післяпологові ускладнення, стрес або порушення гормонального балансу. Стресом здатна стати відсутність затишного місця для відпочинку та утримання потомства, підвищена увага інших вихованців чи господаря. Тому до кішки, яка годує, не рекомендується підпускати дітей і домашніх тварин, зайвий раз брати її та кошенят на руки.

Якщо кішка не має молока, важливо звернутися до ветеринарного лікаря. Припинення лактації може свідчити про низку захворювань, при яких тварині необхідно надати правильний догляд та лікування.

Як визначити, що у кота непереносимість лактози

Хоча іноді власник може не помітити жодних симптомів у кота після вживання молока, часто вихованцеві може бути погано. Це може виявлятися такими симптомами:

блювотою,

діареєю,

болючим здуттям живота.

Такі симптоми можуть свідчити про непереносимість лактози. У разі виникнення рекомендується обов'язково звернутися до ветеринарного лікаря.

Чи можна давати молоко висловухому кошеняті

Існує поширена думка, що кошеням шотландської висловухої породи не можна давати коров'яче молоко. Кальцій у молоці нібито випрямляє вуха вихованців. Це міф: вуха складаються з хрящової тканини, а не кісткової. Проте молоко корів, овець і кіз для висловухих кошенят (як і кошенят будь-якої іншої породи) не рекомендоване: воно не може забезпечити організм тварини необхідним набором поживних речовин, на відміну молока матері.

Як переходити з молока до твердої їжі

До чотирьох тижнів кошеня знаходиться на грудному вигодовуванні, підгодовування твердою їжею зазвичай починається після трьох-чотирьох тижнів. Якщо ви вирощуєте кошеня без участі кішки, варто вибрати спеціальний замінник котячого молока.

Після відлучення від котячого молока або його замінника (приблизно з четвертого-п'ятого тижня) можна давати раціон, розроблений для кошенят цього віку. Важливо, щоб перехід до нового типу харчування був поступовим.