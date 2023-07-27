Ageing 12+
Сухий корм для котів
Ейджинг 12+. Повнорацiонний сухий корм для старіючих котів віком від 12 років.
Наявні розміри
Яка порція правильна?
2kg
Стимулювання апетититу
У деяких старіючих котів із віком знижується сенсорне сприйняття запаху та смаку, що призводить до зменшення споживання корму. Раціон AGEING 12+ допомагає стимулювати апетит кота зрілого віку завдяки високій смаковій привабливості та особливій подвійній текстурі крокет, які легко розгризати.
Комплекс для підтримання здоров'я у зрілому віці
Комплекс антиоксидантів, що включає лікопен, а також жирні кислоти омега-3 для підтримання здоров'я організму в процесі старіння.
Здоров'я нирок
Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.
Здоров’я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
Ізолят рослинних протеїнів*, оброблене пшеничне борошно, тваринні жири,дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, кукурудза, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, екстракт цикорію, мінеральні речовини, риб’ячий жир, соєва олія, дріжджі та їх частки, томат (джерело лікопену), фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A: 19 000 MO, вітамін D3: 700 MO, E1 (залiзо): 37 мг, E2 (йод): 3,7 мг, E4 (мiдь): 11 мг, E5 (марганець): 48 мг, E6 (цинк): 145 мг, E8 (селен): 0,06 мг. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів): 0,6 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 30% - сирий жир: 19% - сира зола: 5,3% - сира клітковина: 4,4% - фосфор: 0,6% - на 1 кг: омега-3 жирні кислоти: 10,9 г - лікопен: 8 мг.
* L.I.P .: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|42 г
|52 г
|60 г
|68 г
|нормальна вага (сухий корм + вологий корм Royal Canin ageing 12+)
|23 г + 1 пауч
|33 г + 1 пауч
|41 г + 1 пауч
|50 г + 1 пауч
|зайва вага
|33 г
|41 г
|48 г
|54 г
|зайва вага (сухий корм + вологий корм Royal Canin ageing 12+)
|15 г + 1 пауч
|22 г + 1 пауч
|29 г+ 1 пауч
|36 г + 1 пауч