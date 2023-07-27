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Ageing 12+

Ageing 12+

Сухий корм для котів

Ейджинг 12+. Повнорацiонний сухий корм для старіючих котів віком від 12 років.

Наявні розміри

2kg

Яка порція правильна?

Стимулювання апетититу

У деяких старіючих котів із віком знижується сенсорне сприйняття запаху та смаку, що призводить до зменшення споживання корму. Раціон AGEING 12+ допомагає стимулювати апетит кота зрілого віку завдяки високій смаковій привабливості та особливій подвійній текстурі крокет, які легко розгризати.

Комплекс для підтримання здоров'я у зрілому віці

Комплекс антиоксидантів, що включає лікопен, а також жирні кислоти омега-3 для підтримання здоров'я організму в процесі старіння.

Здоров'я нирок

Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.

Здоров’я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р