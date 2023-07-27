Стимулювання апетититу

У деяких старіючих котів із віком знижується сенсорне сприйняття запаху та смаку, що призводить до зменшення споживання корму. Раціон AGEING 12+ допомагає стимулювати апетит кота зрілого віку завдяки високій смаковій привабливості та особливій подвійній текстурі крокет, які легко розгризати.