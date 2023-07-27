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Ageing 12+ Gravy

Ageing 12+ Gravy

Вологий корм для котів

Ейджинг 12+ соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для старіючих котів віком від 12 років

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Здоров'я суглобів: ЕПК/ДГК

Допомагає підтримувати здоров'я суглобів завдяки високому рівню жирних кислот ЕПК і ДГК.

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.

Здоров'я нирок

Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р