Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Appetite Control Care Gravy

Appetite Control Care Gravy

Вологий корм для котів

Повнорацiонний вологий раціон для стерилізованих/кастрованих котів віком від 12 місяців до 7 років, схильних до випрошування корму

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

Понад 90% власників повідомили про зменшення частоти випрошування корму після 4 тижнів годування сухим раціоном Royal Canin Appetite Control Care*.

Регулювання голоду

Регулювання голоду: підтримує відчуття ситості. Апетит деяких котів стає важко вгамовувати. Сухий раціон Royal Canin Appetite Control* допомагає зменшити відчуття голоду завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, задовільняючи апетит у котів, схильних до випрошування корму, між годуваннями.

Контроль ваги

Контроль ваги: допомагає обмежити ризик набору зайвої ваги. Раціон має помірний вміст жиру (12%)** та адаптовану калорійність**, що допомагає підтримувати оптимальну кондицію вашого кота. Також формула збагачена L-карнітином, який, як відомо, бере участь у метаболізмі жирів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р